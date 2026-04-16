El Villarreal da rienda suelta a Thiago Fernández en su reencuentro en el Tartiere

Sin cláusula del miedo, el jugador argentino, propiedad del club castellonense y cedido en el Oviedo, podrá jugar contra su equipo y lo hará siendo uno de los principales peligros del colista

El Villarreal retomará el pulso a la competición liguera con un duelo de reencuentros en el Carlos Tartiere, un partido en el que se las verá con un equipo muy motivado que llegará tras dos victorias consecutivas y comenzando a creer realmente en que su salvación es posible. Los de Marcelino, instalados en una cómoda tercera plaza, con la clasificación a Champions virtualmente certificada, se enfrentan a su propio pasado con varios récords en disputa que pueden ser superados y, de paso, también aprovecharán para comprobar la progresión de uno de sus futbolistas, Thiago Fernández, cedido precisamente en el Oviedo.

Villarreal y Oviedo no incluyeron cláusula del miedo en su contrato

El joven talento argentino es uno de los futbolistas más interesantes del momento y el Villarreal no ha puesto ninguna objeción a que pueda jugar. Aquí no hay cláusula del miedo ni historias. El 'Submarino', siempre destacado en su capacidad para captar talento sudamericano, podrá comprobar ahora las virtudes en vivo de este futbolista de 22 años tras haber apostado en el mercado de invierno, un movimiento de lo más inteligente puesto que llegó libre tras finalizar su contrato con Vélez Sarsfield, donde fue campeón de la liga en su país en 2024.

No obstante, aquella operación de la dirección deportiva no estuvo exenta de riesgo. Thiago acababa de superar una grave lesión de rodilla que lo mantuvo un año alejado de los terrenos de juego, lo que frenó su progresión en un momento clave de su carrera y despertó crecientes dudas con respecto a su progresión. Aun así, el Villarreal decidió apostar por su talento y firmarlo a largo plazo -tiene contrato hasta junio de 2031-, confiando en su potencial más que en su estado inmediato.

Tras su llegada a España el 1 de enero de 2026, Thiago comenzó entrenando con el primer equipo amarillo durante varias semanas. No obstante, el club entendió que lo más conveniente para su crecimiento era que tuviera minutos de competición, algo que Marcelino difícilmente podía garantizarle en ese momento. Por ello, se optó por cederlo al Real Oviedo, buscando facilitar su adaptación al fútbol español y permitirle recuperar sensaciones tras su larga inactividad.

La cesión de Thiago en el Oviedo, una decisión de lo más acertada

La decisión ha resultado de lo más acertada. Su valor de mercado ha crecido en apenas tres meses, un trimestre en el que el argentino ha ido ganando protagonismo progresivamente. Comenzó participando desde el banquillo, pero poco a poco se ha consolidado hasta hacerse con un puesto en el once titular. Su rendimiento ha sido especialmente valioso en un contexto complicado, con un equipo que atravesaba una situación delicada en la clasificación.

Ahora, Thiago afronta un partido especialmente significativo enfrentándose al club que posee sus derechos y lo hará, además, en su mejor momento desde que llegó a España. En el Villarreal, mientras tanto, valoran de forma muy positiva su evolución. Consideran que la cesión está cumpliendo plenamente su objetivo. El jugador ha recuperado ritmo competitivo, confianza y protagonismo. Su progresión refuerza la idea de que puede ser una pieza útil tanto en el presente como en el futuro del equipo.

Este próximo encuentro será, por tanto, una oportunidad perfecta para que Thiago se reivindique. No solo buscará seguir ayudando a su actual equipo, sino también demostrar que está preparado para dar el siguiente paso y tener un papel importante en el Villarreal la próxima temporada.

Thiago, un jugador talentoso con mucha actitud

Desde su debut a finales de enero, Thiago dejó señales claras de su calidad. En su primer partido ya fue determinante, participando en una jugada clave que ayudó a romper una larga racha sin victorias. Más allá de los números, destacó por su actitud, su capacidad para generar peligro y su implicación en todas las fases del juego, algo que rápidamente conectó con la afición.

Con el paso de las jornadas, su influencia ha ido en aumento. Aunque todavía no ha logrado marcar, ha demostrado ser un jugador especialmente eficaz en la creación de juego en la zona ofensiva. Su visión, su pausa en los momentos clave y su precisión en el último pase lo han convertido en uno de los principales generadores de peligro del equipo. De hecho, acumula ya cuatro asistencias, evidenciando su capacidad para desequilibrar y tomar buenas decisiones en el último tercio del campo.

Otro aspecto destacable es su personalidad sobre el terreno de juego. A pesar de su juventud y del tiempo que estuvo lesionado, no ha mostrado dudas ni falta de confianza. Se le ve participativo, activo y con iniciativa, además de implicarse en acciones defensivas, lo que refuerza su perfil como jugador completo.