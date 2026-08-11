Levante y Villarreal confirman el acuerdo por Thiago Fernández: los detalles

El centrocampista argentino aterriza en el Levante, cedido, desde el Villarreal para reforzar un centro del campo con competencia feroz y se convierte en la sexta incorporación granota en un mercado que apunta alto antes del estreno de LaLiga

Thiago Fernández ha sido anunciado como nuevo jugador del Levante, al que llega en calidad de cedido. El centrocampista, tras media temporada en el Villarreal, ha tomado la decisión de unirse al conjunto de Luis Castro, que pone el foco en el comienzo de LaLiga EA Sports. De esta manera, el argentino se une a otras incorporaciones de alto nivel que ha firmado el club granota en este mercado, siendo la sexta hasta hoy.

El Levante ha hecho oficial, hasta el momento, los fichajes de Enzo Bardeli, Aissa Mandi, Dani Requena, Hugo Sotelo y Yanis Musuayi, además de la ya anunciada de Thiago Fernández. Por ello, el argentino afrontará su tercera experiencia en España, tras su corto paso por el Oviedo y Villarreal, dónde tuvo protagonismo con Marcelino García Toral al frente del banquillo de La Cerámica. El centrocampista cuenta las horas para su debut.

Thiago Fernández vuelve a decir adiós al Villarreal

Thiago Fernández llegó al Villarreal en el pasado enero, procedente del Vélez Sarsfield. Sin embargo, el jugador no llegó a debutar hasta el 31 del mismo mes, ya que sufrió una lesión con su anterior equipo. Tras ello, el argentino alcanzó los dieciséis partidos con el Real Oviedo, dónde se marchó cedido para comenzar su etapa con el conjunto que dirigía Guillermo Almada, que finalmente no pudo evitar el descenso a Segunda División.

Thiago Fernández, sin embargo, se estrenó con el Real Oviedo con una asistencia ante el Girona, que fue clave para la victoria del club carbayón. De esta manera, el jugador se despidió del Tartiere para volver a la disciplina del Villarreal, dónde viene de tener protagonismo durante la pretemporada con Iñigo Pérez. Tuvo minutos contra el Benfica, PSV, Al-Ula, Lens y Levante, su último choque del verano con el submarino.

La competencia de Thiago Fernández en el Levante

El Levante cuenta con diferentes perfiles en el centro del campo. Luis Castro dispone de Kervin Arriaga, Enzo Bardeli, Dani Cervera, Paco Cortés, Jon Ander Olasagasti, Daniel Requena, Oriol Rey, Hugo Sotelo y Carlos Álvarez. Por ello, Thiago Fernández no lo tendrá nada fácil para encontrar sitio en el once titular, aunque sus sensaciones con el Real Oviedo invitan a pensar que el jugador tendrá minutos en el Ciutat de Valencia.

Por otro lado, Thiago Fernández viene de tener minutos con el Villarreal, por lo que su debut este domingo podría ser una opción real. El Levante se estrenará en LaLiga EA Sports visitando al Espanyol en el RCDE Stadium. Además, el conjunto granota viene en buena forma tras lograr cuatro victorias en seis encuentros, pese a las dos derrotas que firmó el equipo de Luis Castro en pretemporada.

El Levante anuncia la llegada de Huijsen

De esta manera, el Levante ha anunciado la llegada de Thiago Fernández, que venía llamando a la puerta del club granota:

El Levante UD y el Villarreal CF han llegado a un acuerdo para la cesión de Thiago Fernández hasta final de temporada.

El futbolista argentino, nacido en Buenos Aires el 3 de abril de 2004, inició su trayectoria en las categorías inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield. Allí fue progresando por las diferentes categorías hasta debutar con el primer equipo en abril de 2023. Con el conjunto argentino disputó 48 encuentros oficiales, en los que anotó seis goles y repartió nueve asistencias.

Tras finalizar su etapa en la V azulada, el Villarreal CF se hizo con sus servicios. En enero del presente año, Thiago Fernández se marchó cedido al Real Oviedo, donde disputó 16 encuentros y registró cuatro asistencias.

Ahora, el extremo argentino afronta una nueva etapa como levantinista.

¡Bienvenido a tu nueva casa, Thiago!