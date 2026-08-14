Luis Enrique prepara otro bombazo tras Ferran Torres: 55 millones por la nueva joya del PSG

El PSG ha cerrado otro importante fichaje para reforzar la delantera, además de Ferran Torres, encontrando en Mika Godts al sustituto perfecto para Bradley Barcola

El París Saint-Germain ya ha comenzado la temporada con un título. El equipo de Luis Enrique se ha proclamado 'supercampeón' de Europa después de derrotar al Aston Villa en el partido que ponía en juego el primer título del curso. Sin embargo, a pesar de ser los vigentes campeones de Champions, los parisinos siguen reforzando su plantilla.

Además del fichaje de Ferran Torres, que está a punto de completarse y hacerse oficial, Luis Enrique ya tiene un nuevo refuerzo para el ataque. Se trata de Mika Godts, que era uno de sus principales objetivos en este mercado de fichajes como sustituto de Bradley Barcola. Ahora, tras varias negativas del Ajax, llegan a un acuerdo por el traspaso del jugador.

El PSG cierra el acuerdo por el fichaje de Mika Godts

A la llegada de Ferran Torres se va a unir un nuevo fichaje de altura para las filas del PSG. Se trata de Mika Godts, quién ha sido una auténtica sensación a nivel internacional gracias a su brillante temporada con el Ajax. El extremo izquierdo dejó unas cifras de auténtico 'killer' , anotando 17 goles y repartiendo 15 asistencias en los 44 partidos que disputó este pasado curso. Por ello, el equipo francés ha perseguido tanto su fichaje, hasta que por fin han llegado a un acuerdo don el Ajax.

El club neerlandés al principio de mercado no quería dejar salir al que se ha convertido en su máxima estrella, que tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Sin embargo, ahora han aceptado la oferta del PSG y han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador.

El PSG encuentra en Mika Godts al sustituto de Barcola: 55 millones de euros para reforzar el ataque

Además de contar con jugadores tan destacados como Ousmane Dembelé, Khvicha Kvaratskhelia o Desiré Doué, el PSG siempre quiere más y ha conseguido dos fichajes estrella más en este mercado de fichajes. El primero de ellos es el Ferran Torres, y el segundo el de Mika Godts, que llega para cubrir la baja que va a dejar Bradley Barcola.

El extremo francés perdió protagonismo en las filas de Luis Enrique, por lo que ha buscado un nuevo destino para ser titular indiscutible, y lo ha encontrado en el Liverpool de Andoni Iraola. Los 'reds' ya han llegado a un acuerdo con los parisinos para completar este movimiento. Por su parte, el jugador griego llegará al Parque de los Príncipes por 55 millones de euros.

El fichaje de Ferran Torres por el PSG, inminente

El fichaje de Mika Godts refuerza el ataque del PSG, pero también la idea de que es uno de los grandes rivales a temer en Europa, ya que consiguen los jugadores más destacados de cualquier Liga. Así ha ocurrido con Ferran Torres, el autor del gol de la final del Mundial 2026 que le dio el título a la Selección española.

El delantero valenciano milita para el Barça y los culés no tenían prevista su salida, pero no han podido rechazar la millonada que ha ofrecido el PSG. Ferran ya está en París para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, mientras que el conjunto azulgrana recibirá 50 millones de euros.