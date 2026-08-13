Se rompe el fichaje de Nayef Aguerd a última hora y la Real Sociedad se queda sin central

La entidad donostiarra tenía cerrado el regreso del marroquí, pero la operación se ha venido abajo; desde Francia se apuntó que el jugador había superado el reconocimiento y que existía un acuerdo con el Marsella, pero la versión que maneja el entorno realista señala que las pruebas médicas generaron dudas

La llegada de Nayef Aguerd a la Real Sociedad parecía solo cuestión de horas. El club donostiarra y el Olympique de Marsella habían alcanzado un acuerdo para que el central regresara a Anoeta mediante una cesión, después de que el internacional marroquí ya defendiera la camiseta txuri-urdin la temporada 2024/2025.

La fórmula contemplaba un pago cercano a los tres millones de euros por el préstamo y una opción de compra no obligatoria que se habría situado en torno a los 17 millones de euros, según informó el diario L'Équipe. Esta cantidad, en principio, resultaba difícilmente asumible para la Real Sociedad y que el Marsella intentaba utilizar para sacar el máximo rendimiento económico a la operación. Todo parecía encaminado hasta que, entrada la noche, el fichaje saltó por los aires.

El periodista francés Santi Aouna aseguró que Aguerd había decidido rechazar finalmente la propuesta de la Real Sociedad después de mantener una conversación con Pellegrino Matarazzo. Según esta versión, el reconocimiento médico se habría desarrollado con normalidad y los dos clubes tenían el acuerdo cerrado. Sin embargo, desde el entorno de la Real Sociedad se apunta a otra explicación: los resultados de la primera parte de las pruebas médicas habrían generado dudas entre los galenos del club.

La revisión médica, clave en el frenazo

El caso de Aguerd no es sencillo desde el punto de vista físico. El central marroquí fue operado de pubalgia el pasado mes de marzo y desde entonces no ha vuelto a competir. Esta circunstancia provocó que incluso se quedara fuera del Mundial.

La Real Sociedad, por tanto, debía analizar con especial atención su estado físico antes de comprometerse con una operación que podía prolongarse durante toda la temporada.

Las dudas surgidas durante el reconocimiento médico habrían terminado pesando en la decisión del club. No se trata, por tanto, únicamente de una cuestión económica ni de la conversación que Aguerd mantuvo con Matarazzo, aunque desde Francia se haya señalado este último aspecto como el detonante definitivo.

El giro resulta todavía más sorprendente porque el futbolista ya conocía perfectamente el club. En la temporada 2024/2025 disputó 36 partidos con la Real Sociedad y dejó un buen recuerdo, especialmente durante la primera mitad del curso.

La Real se queda sin Aguerd y debe activar alternativas

El fracaso de la operación supone un golpe importante para la planificación de la Real Sociedad. El equipo de Matarazzo necesita reforzar su defensa y, a apenas una semana del estreno liguero, el conjunto txuri-urdin continúa sin haber incorporado ningún futbolista.

La dirección deportiva deberá ahora reactivar otras opciones que ya estaban contempladas. Entre ellas aparece el checo Ladislav Krejci, una de las prioridades iniciales, aunque su precio había resultado demasiado elevado. También continúa bien situado Jonathan Jesus, central brasileño del Cruzeiro, aunque su perfil es diferente al de Aguerd al no tratarse de un defensor zurdo. Otro de los nombres que también fue el de Mohammed Salisu, por quien incluso se apuntó a un acuerdo cerrado.

La situación se complica todavía más después de la salida de Javi López, que se marchará cedido al Feyenoord con opción de compra. El lateral disputará la Champions League en Países Bajos, mientras la Real pierde otra pieza de su plantilla.

Así, lo que parecía una operación encarrilada para recuperar a un futbolista conocido por el club termina convirtiéndose en otro problema para una Real Sociedad que afronta el inicio de temporada con demasiados deberes pendientes.