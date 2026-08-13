Javi López se marcha cedido al Feyenoord: la Real vuelve a buscarle una salida

El defensor de La Orotava se marcha a préstamo a la Eredivisie tras el acuerdo alcanzado que incluye una opción de compra no obligatoria; tendrá en Róterdam una nueva oportunidad para relanzar su carrera tras su cesión el pasado curso en el Real Oviedo

La Real Sociedad avanza en su operación salida y Javi López es el siguiente en abandonar temporalmente el conjunto 'txuri-urdin'. El lateral izquierdo tinerfeño jugará cedido la temporada 2026/2027 en el Feyenoord, que se reserva una opción de compra cuya cantidad todavía no ha trascendido.

El acuerdo entre ambos clubes está prácticamente cerrado y supone una nueva oportunidad para el defensa, que no ha conseguido asentarse en Anoeta desde su llegada en 2024.

Javi López, rumbo al Feyenoord

La operación se encuentra en su fase final y todo apunta a que el Feyenoord hará oficial próximamente la incorporación de Javi López. El conjunto de Róterdam había mostrado interés en el futbolista y buscaba una fórmula que no implicase un traspaso definitivo, sino una cesión con opción de compra.

La Real Sociedad ha aceptado finalmente esa propuesta, aunque la opción no será obligatoria y queda por conocer la cantidad fijada para poder ejecutar el futuro traspaso. El acuerdo permite al club neerlandés probar al lateral durante una temporada antes de decidir si apuesta definitivamente por su incorporación.

Javi López, por su parte, afrontará su segunda cesión consecutiva después de haber jugado el pasado curso en el Real Oviedo en Primera División.

Matarazzo no termina de apostar por el lateral

El defensa llegó a la pretemporada con la intención de convencer a Pellegrino Matarazzo y ganarse un sitio en la plantilla. El entrenador estadounidense quería conocer de primera mano al lateral, que esta vez sí ha podido participar con normalidad en los amistosos del verano.

La competencia en el carril izquierdo, con Sergio Gómez, Aihen Muñoz y Balda, complicaba sus posibilidades de disponer de continuidad. Finalmente, la dirección deportiva ha considerado que la salida a Países Bajos puede ser la mejor solución para todas las partes.

Javi López se entrenó este jueves con normalidad junto al resto de sus compañeros, pero las conversaciones entre Real Sociedad y Feyenoord ya estaban muy avanzadas. De hecho, el futbolista era consciente de que la operación estaba cerca de concretarse

El Sporting de Portugal también preguntó por él

El Feyenoord no fue el único club que se interesó por Javi López. El Sporting de Portugal también siguió de cerca la situación del lateral y llegó a plantear una operación de traspaso definitivo, frente a la fórmula de préstamo que finalmente ha elegido el conjunto neerlandés. Del mismo modo, el Real Oviedo también ha tanteado la posibilidad de repetir préstamo.

Ambas opciones resultaban atractivas para el jugador, ya que tanto el Sporting como el Feyenoord disputarán la próxima edición de la Champions League. El equipo de Róterdam terminó segundo en la última Eredivisie y quiere reforzar su plantilla para competir por los principales objetivos nacionales y europeos.

La necesidad del Feyenoord en el lateral izquierdo ha acelerado además las conversaciones. Jordan Bos se encuentra lesionado de gravedad y Gijs Smal tampoco está disponible, por lo que Javi López podría disponer de una oportunidad inmediata para hacerse con un puesto en el once.

Una segunda cesión tras su paso por el Oviedo

La salida al Feyenoord supone un nuevo capítulo en una etapa que no ha transcurrido como esperaba la Real Sociedad. El club 'txuri-urdin' apostó por Javi López en el verano de 2024 y pagó 6,5 millones de euros al Alavés por su fichaje.

El lateral había completado entonces una gran temporada en Vitoria y era considerado uno de los defensores jóvenes con mayor proyección del fútbol español. Internacional Sub-21 con España, firmó un contrato con la Real hasta junio de 2030 y estaba llamado a convertirse en una pieza importante en Anoeta. Sin embargo, su rendimiento no respondió a las expectativas.

El propio futbolista ha reconocido que la presión pudo jugarle en contra durante su primera temporada en San Sebastián. La pasada campaña salió cedido al Oviedo y ahora volverá a hacer las maletas, esta vez para jugar en Países Bajos.

La Real mantiene el control sobre su futuro

Con 24 años, Javi López todavía conserva un importante valor de mercado y la Real Sociedad no renuncia a recuperar parte de la inversión realizada. El futbolista está valorado en torno a los cinco millones de euros y ha despertado interés en varios clubes durante este verano.

La opción de compra incluida en el acuerdo con el Feyenoord permitirá al club neerlandés decidir al final de la temporada si apuesta definitivamente por el lateral. Mientras tanto, la Real libera una ficha y permite al jugador competir en un conjunto de máxima exigencia y disputar partidos de la máxima competición continental.

Javi López encara así una nueva oportunidad para relanzar su carrera lejos de Anoeta. La Real, mientras tanto, continúa dando pasos en una operación salida que ya suma cinco bajas y que todavía puede dejar más movimientos antes del cierre del mercado.