Rafa Domingo, ex del Valencia y Levante: "Es el momento para que Ferran Torres coja el contrato de su vida, se vaya al PSG y luego volver al Valencia"

Rafa Domingo tiene 72 años pero toda su vida ha estado ligada al fútbol, jugó en el Valencia, el Real Oviedo y el Levante, viviendo situaciones muy diferentes; rechazó una millonaria oferta de México por ayudar al club granota y ahora, como tantos aficionados ches, lamenta la situación deportiva e institucional del club valencianista

Rafa Domingo Arnau, conocido futbolísticamente como Domingo, fue un reconocido lateral izquierdo entre la década de los 70 y de los 80 que pasó por el Valencia de Kempes, el Real Oviedo de Nando Yosu o un Levante en serios problemas de supervivencia. También fue internacional español donde compartió vestuario con compañeros que luego acabaron llegando a absoluta. Ahora, a sus 72 años, sigue muy cerca toda la actualidad del fútbol, pues colabora en una emisora de radio en Valencia y por tanto, sigue muy de cerca al club che, para el que tantos aficionados piden un cambio radical. Pero antes, vamos a comenzar por sus orígenes...

- ¿Cómo empezó su carrera en el fútbol?

- En el colegio donde estudiaba me vieron jugar, entonces me llevaron a una prueba con el Valencia, tendría 15 o 16 años, me dijeron que ya me llamarían y en el transcurso de ese tiempo vino el Elche, habló con mis padres, yo no iba bien en los estudios y un día se sentaron conmigo. Me preguntaron que si me quería dedicar al fútbol, les dije que sí, pero me tenía que ir solo a Elche. Eso sí, mi padre me advirtió: 'Si no te gusta no me digas que te quieres venir a Valencia, eso es Elche'. Yo le dije que me iba. Me pusieron un taxi y me fui para allá. Recuerdo que al principio no jugaba, mis padres venían a verme cada fin de semana, y no jugaba, y le dije a mis padres que me quería volver. Entonces, mi padre, recuerdo que me miró a los ojos y me dice: 'Tú eres el mejor y acabarás jugando aquí'. Así que a entrenar y estudiar, no había otra.

- ¿Y tuvo razón su padre?

- Tuve un golpe de suerte. Se lesionó un compañero, empecé a jugar y no paré. Entré en la selección murciana (en aquella época Elche pertenecía la Federación de fútbol de Murcia), quedamos campeonas de selecciones regionales, llegué a la España sub 20 (entonces solo había la sub 20 y la absoluta) y ahí ya volvió a interesarse el Valencia por mí. En esa selección coincidí con Arconada, Juanito, Pepe Juan, Marcelino... Todos llegamos a Primera división, estaba Olmo, central del Barcelona, Albaladejo... jugamos los torneos de la UEFA, fui 28 veces internacional. Después mi padre negoció y nos fuimos para Valencia pero el Elche nos denunció y me suspendieron 6 meses, no jugaba en ningún club pero con la selección sí podía jugar, de locos.

Al final hubo un acuerdo con el Valencia, con 17 años entrenaba con el primer equipo pero jugaba con el Mestalla. Mi debut fue contra el Sevilla, me tocó bailar con la más fea, con Lora, era el capitán, muy rápido y fuerte. Mi primer sueldo fue de un millón de pesetas de entonces. Con mi primer dinero le compré un piso a mis padres, 300.000 pesetas costó, esa ha sido la mayor ilusión de toda mi vida, somos de familia humilde y verle la cara a mi madre, ya merecía todo la pena.

- Del Mestalla pasa al Valencia, ¿Cómo fue ese salto?

- Nosotros jugábamos en Mestalla, casi siempre cuando terminaba el primer equipo, y nosotros íbamos detrás, por lo que jugábamos ante 15.000 espectadores que venían a ver al filial también. Al año siguiente subo al primer equipo con Alfredo di Stefano, fue mi mentor, mi padre deportivo, era muy de mí. Yo empecé como extremo izquierdo, pero me hicieron lateral para ser más ofensivo, Di Stefano creía mucho en mí, yo subía muy bien pero no defendía tan bien, así que decidieron cederme unos meses para tener mas continuidad. Con 18 años me voy al Sabadell y volví otra vez a Valencia. Luego coincidí con Heriberto Herrera, un entrenador paraguayo, muy malhablado, no tuve muchos minutos, siempre estaba en el banquillo. Lo echaron y llegó Marcel Domingo, francés, que había hecho campeón al Atlético de Madrid, pasó por el Burgos y luego al Valencia, pero se trajo un portero y un lateral izquierdo y ya éramos tres, pues también estaba Cerveró. Estuve un año sin jugar, apenas cuatro partidos y al año siguiente me renovaron, yo me llevaba muy bien con el entrenador. Tuve una bronca en Las Palmas.

- ¿Qué pasó?

- Nos tocaba jugar contra Las Palmas, yo no estoy convocado pero estando en casa, me llaman al fijo, en esa época no había móviles, lo coge mi madre y me dice que es del club, que me tenía que ir a Las Palmas porque el otro lateral tenía gripe y me necesitaban. Cogí un vuelo, me fui, llega la hora del partido y ni jugué ni me sentó en el banquillo. Al enfermo lo dejó en el banquillo y metió a otro que no era ni lateral izquierdo, y yo en la grada. Cuando acabó el partido me descargué con él, me echó del vestuario. Ya en Valencia fui al club y le dije que me quería ir, tenía 23 años y no estaba aprovechando el momento. No era inferior a mis compañeros y les dije que me buscaran equipo, a los meses me llamaron y tenía tres ofertas: Zaragoza, Oviedo y Coruña.

- Y acabó en el Oviedo...

- Sí, pero hablé con todos. Yo no tenía representante, yo negociaba. Zaragoza no me valía la pena económicamente, Coruña igual pero el Oviedo sí ofreció un dinero de traspaso. Creo que pagaron ocho millones de pesetas, yo me llevaba el 13 o 14 por ciento, no recuerdo bien, y firmé un contrato por tres años. El Valencia estaba de acuerdo así que recién casado me fui para Oviedo. Allí tuve tres años muy buenos, lo jugué todo.

- Un mítico como Nando Yosu fue su técnico...

- Fue mi mentor allí, me pidió para ir hacia allí, conmigo se porto fenomenal, muy bien, y allí estuve los tres años hasta que me llega una oferta para ir a México. Había un equipo en la capital, el Atlético Español, el dueño era asturiano y tenía una fábrica de velas. Entonces el 40% de la población no tenía luz eléctrica, se hizo millonario vendiendo velas. Allí me triplicaban el sueldo pero mi entonces mujer dijo que no, que ella se venía para Valencia, al final no fuimos. El Oviedo me quiere renovar pero el club económicamente no iba muy bien y al final fue a la baja y me vine para el Levante.

- ¿Su última aventura en el fútbol no?

- El Levante estaba para desaparecer, me llamó Pepe Martínez, el entrenador, y me convencieron. Yo ya tenía otros negocios también, el Levante estaba en Tercera pero llenaban el estadio. Era un equipo ascensor pero también de Primera, en un 'play off' para subir no pasamos y pensé en dejarlo, pero volví un año más. Ellos tenían para pagar el dinero de las entradas, luego se portaron muy bien, me dieron un dinero y en un cumpleaños le regalé un coche a mi mujer, así la convencí para seguir otro años más, al año siguiente sí que subimos a Segunda. Eliminamos al Fuengirola, al Orense y subimos a Segunda.

- ¿Y siguió otro año más?

- Recuerdo que me quisieron que convencer. Tuve una reunión con un empresario de allí que se metió en el club. Me decía que me iba a pagar de su bolsillo, en la reunión me dice '¿Ves ese baúl de ahí? Ábrelo y coge lo que quieras'. El baúl estaba lleno de pasta, de billetes, allí había millones... pero yo le dije que no, que íbamos a hacer las cosas bien, dejé el futbol y casi un año sin jugar me vuelve a llamar el Levante y me dice que querían hablar conmigo. Querían que volviera, el equipo iba mal en Segunda y no había dinero, entonces me voy allí y estaba de entrenador Pachín. Yo llevaba casi un año sin jugar, entrenaba solo pero me dijo que no había problema. Y ya me retiré.

- Y desde entonces hasta ahora, donde sigue muy de cerca al Valencia y su situación actual...

- El Valencia es un desastre, no hay por donde cogerlo, el otro día contra el Newcastle jugaban a medio gas. Estaba viendo el partido y Gayà hizo una entrada que no se explica, pero ya había hecho antes un par de ellas, el penalti... Lleva dos o tres años que no se entera, porque sea el capitán no tiene que jugar. Hay un reserva que está trabajando, lo dije hace tiempo y me dieron palos por todas partes. Ahora tiene que renovar pero el entrenador no lo saca del equipo.

- ¿Qué me dice Corberán?

- Es un entrenador cómodo, yo creo que no tiene nivel para estar ahí, no tiene nivel, hay cosas que está viendo todo un estadio y no lo lee él ni los cuatro que tiene detrás, se da cuenta todo un estadio y él no, o no quieren, o mueren con sus ideas. No se van porque el negocio esta en el estadio nuevo, todos los años venden, es una empresa".

- Hace unos años dijo de un futbolista del Valencia lo siguiente: "Tiene gol, desborda, es rápido y centra en velocidad. En un par de años va a ser un crack". ¿Recuerda a quién se refería?

- (Ríe) No, la verdad es que no...

- Lo dijo de Ferran Torres, que este verano ha marcado un gol para la historia para España.

- Era uno de los jugadores que se veía, que encaraba, que controlaba, que te buscaba, que salía por la izquierda, asociándose, y a este se le veía, me gustaba, tenía habilidad, es verdad que el porcentaje de goles lo tiene arriba, ahora lo quiere el PSG. Yo me iría, no está valorado en el Barça, si lo pide Luis Enrique... Tiene que trabajar más en defensa, pero a Ferran le veo el puntito que le falta para ser asociativo con su defensa, pero en el PSG Luis Enrique hace trabajar al guarda de la puerta. Es el momento de coger el contrato de su vida, tiene que aprovecharlo, luego venirse para España y al Valencia.