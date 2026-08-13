El Valencia avanza para lograr la cesión del portero Di Gregorio

El meta italiano pertenece a la Juventus de Turín pero no cuenta para Luciano Spalletti y podría llegar a Mestalla a préstamo con opción de compra

El Valencia CF tiene varios frentes abiertos en cuanto a necesidades para reforzar su plantilla en la recta final del mercado. Una de ellas es la portería para buscar competencia a Stole Dimitrievski y ahí ha surgido el nombre de Michele Di Gregorio, guardameta italiano de la Juventus de Turín que podría cambiar aires.

Di Gregorio, de 29 años y 1,87 metros, no cuenta para Luciano Spalletti y, según la Gazzetta dello Sport, podría encontrar acomodo en el Valencia. La fórmula elegida es la de una cesión con opción de compra a final de temporada. Un movimiento que se viene gestando en los últimos días para que el italiano pudiera acabar en Mestalla.

La opción de compra por Di Gregorio rondaría los 15 millones de euros

Así las negociaciones entre el Valencia y la Juventus se encuentran en un punto avanzado para el préstamo por Michele Di Gregorio. La cantidad fijada para la opción de compra estaría alrededor de los 15 millones de euros. Unas condiciones similares a las tenidas con Julen Agirrezabala, al que finalmente el club valenciano optó por no firmar.

La situación de Di Gregorio en la Juventus le hace entender que lo mejor para él es un cambio de aires. La pasada temporada no ofreció su mejor nivel con el equipo italiano. El meta participó en 47 partidos entre las distintas competiciones y recibió 48 goles. Eso sí también puede presumir de haber dejado su portería a cero en 19 ocasiones.

Di Gregorio sí ofreció un gran nivel hace dos temporadas con el Monza

En cualquier caso el rendimiento no ha convencido a Spalletti, entrenador de la Juventus, que quiere otro portero para esta temporada. Ahí aparece el Valencia que podría contar con los servicios de un futbolista que aún tiene contrato con los juventinos hasta el verano de 2029.

Con todo la pasada temporada en la carrera de Di Gregorio nada tiene que ver con lo sucedido campañas atrás. Por ejemplo hace dos cursos firmó un gran año con el Monza que le valió para fichar por la Juventus. El valor de mercado del portero, según el portal especializado Transfermarkt, es de 10 millones de euros.

Último partido de pretemporada del Valencia

Mientras tanto, el Valencia continúa con su preparación veraniega que está dejando numerosas dudas por el rendimiento y los resultados del equipo entrenado por Carlos Corberán. Para este jueves está programado el último duelo veraniego. Será a partir de las 19.30 horas contra el Hércules de Alicante en el Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna.

La cita para el Valencia llega un día después de perder en otro amistoso, en este caso por 0-1 contra el Teruel, equipo de Primera RFEF, también en el Estadi Antonio Puchades de Paterna. Cierto es que Corberán tiró de los menos habituales para la cita. Un error en la salida del meta Cristian Rivero que propició el único tanto del choque. Fue obra de Edu Gallardo. Un resultado feo para un equipo valencianista que hace unos días vivió pitos en Mestalla ante el Newcastle.