El Getafe encabeza el atasco de LaLiga con 88 jugadores sin inscribir

Alavés, Elche, Levante y Málaga, junto al conjunto azulón, suman 48 futbolistas sin inscribir, en una lista donde conviven titulares, fichajes recientes y jóvenes habilitados para competir con ficha del filial

LaLiga comenzará dentro de tres días con 88 futbolistas pendientes de inscripción. De entre ellos, 48 son parte de cinco equipos, donde el Getafe presenta la situación más llamativa, con 13 jugadores sin registrar, seguido por el Levante, con diez, y el Deportivo Alavés, con nueve.

Elche y Málaga completan la relación con ocho casos cada uno. Doce de los afectados pueden competir provisionalmente con ficha del filial, pero los otros 36 necesitan ser inscritos con el primer equipo o resolver su futuro antes de quedar a disposición de sus entrenadores.

David Soria y Djené colocan al Getafe en el centro del problema

La fotografía ofrecida por el registro de plantillas de LaLiga puede cambiar en cuestión de horas. Estar fuera de la relación a 12 de agosto no significa necesariamente que un futbolista vaya a perderse la primera jornada, pero obliga a los clubes a completar trámites, liberar masa salarial o tomar decisiones definitivas sobre sus plantillas.

El Getafe es el equipo con más trabajo pendiente. José Bordalás tiene actualmente sin inscribir a David Soria, Djené Dakonam, Andrés García, Juan Berrocal, Davinchi, Zaid Romero, Jean Ives Valou, Saba Sazonov, Sebastián Boselli, Mario Martín, Orel Mangala, Yvan Neyou y Martín Satriano.

La situación va mucho más allá de los fichajes recién incorporados. David Soria ha sido el portero titular durante las últimas temporadas y Djené continúa siendo uno de los líderes del vestuario. Tampoco aparecen todavía algunos de los nombres llamados a renovar el centro del campo, como Orel Mangala, Yvan Neyou o Mario Martín.

El conjunto azulón dispone de cierto margen con Davinchi, Jean Ives Valou, Sebastián Boselli y Mario Martín, quienes pueden jugar con ficha del filial por su edad. Los nueve restantes necesitan una inscripción del primer equipo para participar en la competición.

Alavés y Getafe llegan al estreno con 22 inscripciones pendientes

La jornada inaugural enfrentará precisamente a los dos clubes con más futbolistas sin registrar. Deportivo Alavés y Getafe abrirán LaLiga el sábado 15 de agosto, a las 19.30 horas, en Mendizorroza. Entre ambos acumulan 22 jugadores pendientes de inscripción a solo tres días del encuentro.

En el conjunto vitoriano todavía no aparecen Jesús Owono, Adrián Rodríguez, Ville Koski, Nicolás Valentini, Moussa Diarra, Hugo Novoa, Mikel Rodríguez, Miguel Rodríguez y Carlos Benavídez Protesoni. A diferencia de otros clubes, ninguno figura en la relación facilitada como jugador habilitado para competir provisionalmente con ficha del filial.

Quique Sánchez Flores puede verse afectado especialmente en defensa. Valentini, firmado hasta 2029 después de su etapa en Italia, Koski, Moussa Diarra y Hugo Novoa forman parte del grupo pendiente. También continúa sin registrar Benavídez, un centrocampista que ya conoce el funcionamiento del equipo y aporta equilibrio en una zona especialmente exigente.

El duelo de Mendizorroza será el primero de todo el campeonato. Esto reduce el margen de reacción de ambos clubes respecto al resto de implicados: Bordalás y Quique tendrán que conocer sus plantillas disponibles antes que cualquier otro entrenador de Primera.

Buonanotte, Chust y Fer Niño mantienen al Elche contra el reloj

El Elche cuenta con ocho jugadores pendientes: Alejandro Iturbe, Víctor Chust, Buba Sangaré, Facundo Buonanotte, Gonzalo Villar, Josan Ferrández, Javi Morcillo y Fer Niño. La lista incluye cinco de las incorporaciones o renovaciones más importantes realizadas durante el verano.

Martín Anselmi sí dispone de una pequeña red de seguridad. Iturbe, Buba Sangaré y Buonanotte pueden competir con ficha del filial. El argentino, cedido por el Brighton, tiene 21 años y está llamado a ocupar un papel relevante en el ataque franjiverde después de adquirir experiencia en la Premier League.

La inscripción resulta imprescindible para Víctor Chust, Gonzalo Villar, Josan, Javi Morcillo y Fer Niño. Chust y Gonzalo continuaron en el Martínez Valero después de que el club asegurase su propiedad, mientras que Fer Niño llegó para reconstruir una delantera que perdió buena parte de sus goles durante el mercado.

El Elche debutará el lunes 17 de agosto ante el Deportivo de A Coruña en Riazor. Esas 48 horas adicionales respecto a Alavés y Getafe pueden resultar determinantes para cerrar las operaciones administrativas pendientes.

Mathew Ryan y Aïssa Mandi lideran la lista del Levante

El Levante suma diez futbolistas sin inscribir: Mathew Ryan, Adrián de la Fuente, Manu Sánchez, Aïssa Mandi, Paco Cortés, Tai Abed, Enzo Bardeli, Dani Requena, Hugo Sotelo y Yanis Musuayi. La mayoría son incorporaciones recientes o jugadores que deben estrenar una nueva situación contractual.

Luís Castro puede utilizar con ficha del filial a Paco Cortés, Tai Abed, Dani Requena, Hugo Sotelo y Yanis Musuayi. Esa posibilidad reduce a cinco los casos que requieren una plaza profesional inmediata, aunque entre ellos aparecen piezas importantes para el posible once titular.

Mathew Ryan llegó para reforzar la portería con la experiencia acumulada en España, Inglaterra, Italia, Países Bajos y la selección australiana. Aïssa Mandi aporta más de una década en la élite, mientras que Manu Sánchez debe ocupar el lateral izquierdo y Enzo Bardeli está llamado a ganar protagonismo en la construcción del juego.

El debut granota llegará el domingo 16 de agosto ante el Espanyol en Cornellà. El Levante deberá acelerar especialmente las altas de Ryan, Mandi, Manu Sánchez, Adrián de la Fuente y Bardeli si Luís Castro pretende contar con ellos en su primera convocatoria oficial.

El Málaga gana cuatro días antes de visitar al Atlético de Madrid

El Málaga presenta ocho jugadores pendientes de inscripción: Einar Galilea, Álex Pastor, Moussa Diarra, Dani Sánchez, José Salinas, Juan Cruz, Carlos Dotor y Eneko Jauregi. En la relación no aparece ningún futbolista con la posibilidad indicada de competir utilizando una ficha del filial.

El caso blanquiazul combina renovaciones, fichajes y posibles salidas. Einar Galilea y Eneko Jauregi ampliaron sus contratos después del ascenso, mientras Carlos Dotor regresó tras tener un papel importante en el centro del campo durante la pasada campaña. Juan Cruz y José Salinas forman parte de las incorporaciones realizadas para elevar el nivel de la plantilla en Primera.

La situación de Moussa Diarra y Dani Sánchez también está ligada a las decisiones que debe tomar el club en la operación salida. El Málaga ha regresado a la máxima categoría ocho años después, pero debe encajar su plantilla dentro del límite de 25 fichas profesionales antes de completar los refuerzos que todavía pretende realizar.

Juanfran Funes dispone de más tiempo que los otros cuatro entrenadores. El Atlético de Madrid-Málaga fue aplazado por la participación de varios futbolistas en las últimas rondas del Mundial y se disputará el miércoles 19 de agosto. Son cuatro días adicionales respecto al comienzo oficial de LaLiga, pero el atasco sigue siendo considerable.

Las 48 ausencias forman una fotografía provisional, no una sentencia definitiva. Las inscripciones suelen acelerarse durante las últimas horas y el mercado permanecerá abierto después de la primera jornada. Sin embargo, Getafe, Alavés, Elche, Levante y Málaga ya afrontan su primera carrera contra el reloj antes de que empiece a rodar el balón.