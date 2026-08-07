El Getafe hace oficial la llegada de Orel Mangala: los detalles de la operación

El club azulón anuncia la incorporación de Orel Mangala, que refuerza un centro del campo golpeado por las salidas de Luis Milla y Arambarri y añade experiencia de Bundesliga, Premier y Ligue 1 al proyecto de José Bordalás

El Getafe sigue moviendo intensamente en el mercado de fichajes en busca de nuevos refuerzos. De esta manera, el club azulón ha anunciado la llegada de Orel Mangala, que supone una incorporación a más al conjunto de José Bordalás tras otras de importante nivel como las de Saba Sazonov o las compras por Ramón Terrats, Martín Satriano, Zaid Romero y Sebastián Boselli.

Orel Mangala llega para reforzar al centro del campo del Getafe tras las dolorosas salidas de Luis Milla y Mauro Arambarri, dejando un vacío en la plantilla de José Bordalás. Por ello, la experiencia del belga será determinante en este aspecto, ya que cuenta con experiencia en el Olympique de Lyon, Everton o Nottingham Forest. En los próximos días, el jugador de 28 años se pondrá a las órdenes del técnico del club azulón.

José Bordalás se refuerza con un internacional absoluto con Bélgica

Orel Mangala fue fichado por el Olympique de Lyon en el mercado de fichajes de 2024. Sin embargo, la dura competencia en la plantilla le hizo firmar una cesión con el Everton. Tras ello, regresó al club francés la pasada campaña, dónde llegó a disputar 14 partidos entre la Ligue 1, Copa de Francia y la UEFA Europa League. Con contrato hasta 2028, las partes llegaron a un acuerdo para empezar una nueva etapa en el Getafe.

El nuevo jugador del Getafe, cedido hasta final de la temporada 2026/2027, cuenta con experiencia en la máxima élite del fútbol, con protagonismo en ligas como la de Alemania, Francia e Inglaterra. Además, ha sido internacional absoluto con Bélgica en diferentes ocasiones, como en la Eurocopa de 2024 o en la UEFA Nations League de 2025, además de ser parte de la convocatoria para disputar diferentes amistosos con su selección.

La competencia de Orel Mangala en el Getafe

Pese a salidas como la de Luis Milla y Mauro Arambarri, Orel Mangala tendrá que hacerse un hueco en un once en el que apunta a ser un fijo Mario Martín, que ya fue importante la pasada temporada en el Getafe. José Bordalás le dará protagonismo a jugadores como Ramón Terrrats y Javi Muñoz, a la espera de más posibles fichajes en esa posición. En este sentido, el belga llega por primera vez a LaLiga EA Sports en su carrera.

El Getafe, que está pendiente de hacer pruebas a Christantus Uche, seguirá atento al mercado de fichajes en busca de reforzar posiciones determinadas de la plantilla de José Bordalás. Una de ellas podría ser en la parcela defensiva, tras el hueco que ha dejado Juan Iglesias en el lateral derecho. Por ello, queda menos de un mes para que la dirección deportiva y José Bordalás terminen de planificar el equipo de cara al exigente curso.

Comunicado oficial del Getafe anunciando la llegada de Orel Mangala

El Getafe CF y el Olympique de Lyon han alcanzado un acuerdo para la cesión de Orel Mangala hasta el final de la temporada 2026/27.

El internacional belga, de 28 años, refuerza el centro del campo azulón con su experiencia al máximo nivel y una contrastada trayectoria en algunas de las principales ligas europeas.

Formado en las categorías inferiores del RRC Etterbeek y del RSC Anderlecht, Mangala continuó su desarrollo en la cantera del Borussia Dortmund antes de iniciar su etapa en el fútbol profesional con el VfB Stuttgart. Su rendimiento le abrió las puertas de la Premier League, donde defendió los colores del Nottingham Forest, antes de incorporarse al Olympique de Lyon. Durante su carrera también ha sido internacional absoluto con Bélgica, acumulando 23 internacionalidades.

Desde el Getafe CF damos la bienvenida a Orel y le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa como azulón.

¡Bienvenido, Orel!