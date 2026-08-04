Elige a Kochorashvili para sustituir a Sow: el georgiano aprieta y el Sporting CP se resiste

En Lisboa quieren recuperar los 6,5 millones invertidos en el mediocentro ex levantinista, con el que no cuentan tras los cuatro fichajes realizados en su posición, mientras que el interesado prefiere Nervión a Getafe o Deportivo; José Ignacio Navarro quiere que esté en Sevilla el fin de semana

El Sevilla FC, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, acelera por Giorgi Kochorashvili como recambio de Djibril Sow, que ultima su traspaso al Génova por los cuatro millones de euros en que quedó rebajada su cláusula de rescisión a finales del pasado verano, cuando aceptó diferir su salario en un año más de contrato para permitir la inscripción de varios de sus compañeros, como también hizo Marcao Teixeira, a diferencia de Joan Jordán y Tanguy Nianzou. El nuevo jefe de la planificación nervionense, José Ignacio Navarro, ha convencido al georgiano, que presiona para que el Sporting CP acepte su deseo y rebaje sus pretensiones iniciales.

El deseo de todos en el Ramón Sánchez-Pizjuán es que el ex mediocentro levantinista esté en la capital andaluza durante el fin de semana para incorporarse el próximo lunes al trabajo a las órdenes de Luis García Plaza, ya a la vuelta de un 'stage' en Países Bajos que debe abandonar en las próximas horas el medio suizo para cerrar su fichaje por el Génova. Para ello, el alto ejecutivo hispalense habrá de persuadir a los 'Leoes', que aún tratan de recuperar su inversión de hace un año: 5,5 millones de euros fijos y uno en variables cumplidas con la clasificación de los blanquiverdes para la Champions League.

El Getafe CF tenía muy adelantada la incorporación de Giorgi Kochorashvili, pero la aparición del Deportivo de La Coruña y, sobre todo, el Sevilla FC ha dinamitado el principio de acuerdo entre azulones y lisboetas, que se iban a asegurar la cantidad antes mencionada bien de forma indirecta o pospuesta, en forma de obligación de compra firme o tras unos objetivos fáciles de cumplir. Ahora, como confirman a este periódico fuentes de la operación, el Sporting CP sigue en sus trece de vender al caucásico al mejor postor, aunque tiene cubierta esa posición con cuatro fichajes recientes y es consciente de que el Tiflis ha elegido a los blanquirrojos.

Muchos movimientos, pero ni la mitad de los que se esperan en total

Con la firme intención de que Giorgi Kochorashvili sea el séptimo fichaje del Sevilla FC para la temporada 26/27 y su sexta cara nueva, pues volvió cedido Odysseas Vlachodimos, los movimientos de entrada y salida no terminarán con él y Djibril Sow. Ni siquiera cuando se confirme lo de Juanlu Sánchez al Bournemouth, igualmente inminente. Y es que hombres como Alberto Flores, Fábio Cardoso, Federico Gattoni y Joan Jordán no cuentan, mientras que se pretende monetizar el adiós de Joaquín Martínez 'Oso', Chidera Ejuke, Alfon González y muy probablemente Rubén Vargas y Lucien Agoumé, por lo que llegarán recambios en esas demarcaciones, así como un par de artilleros, la absoluta prioridad cuando haya más holgura salarial.