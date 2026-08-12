La extraña gestión del 'nueve' en el Barcelona

Sin Lewandowski, que salió hace meses, y probablemente ahora sin Ferrán Torres, el club azulgrana se quedaría sin delantero referencia mientras no termina de cerrar sus sustitutos y se acerca el inicio de la competición

Hasta el mes de septiembre tiene aún tiempo para rehacerse, pero bien entrado el mes de agosto llama la atención la gestión que está haciendo el FC Barcelona del 'nueve'. Una posición clave en el mundo del fútbol, la que en muchos casos acaba siendo determinante para decantar partidos, y que va camino de quedarse si inquilinos en las próximas horas si finalmente se cierra la venta de Ferrán Torres y a la espera de que lleguen refuerzos.

La situación, además, es más chocante por el hecho de que venía de lejos. Desde hace meses se sabía que Robert Lewandowski, como luego así sucedió, se marcharía al fútbol estadounidense. Una previsión que no ha encontrado un sustituto para el polaco que ha asegurado en su estancia en el Barcelona una más que interesante cuota de goles. Ahora, además, podría perder a Ferrán Torres, quien en muchas fases de la campaña pasada incluso fue titular.

De momento remiendos el año que el Barcelona quiere asaltar la Champions League

En el caso de Ferrán Torres el jugador ha deslizado públicamente no sentir el cariño que hubiera deseado por parte del Barcelona. Posiblemente se refería a que se le hubiera ofrecido con tiempo, meses atrás, una renovación que tardó, o que hubiera palpado en las palabras de Hansi Flick un rol más predominante para la nueva temporada que empieza en días.

El caso es que el Barcelona, que tiene esta temporada el reto de dar el salto en la Champions League tras ganar dos Ligas consecutivas, se puede quedar en breve sin un delantero. Cierto es, como decía el propio Flick días atrás, que puede acomodar a alguno de los extremos de enorme calidad que tiene a esa posición; pero no deja de ser menos extraño que sea esa la idea a falta de nueve días para que comience la competición oficial para el cuadro culé, que se producirá en el Martínez Valero.

Una apuesta por Julián Álvarez tan firme como arriesgada

En esta coctelera también llama la atención la firme apuesta por Julián Álvarez. Nadie duda de las extraordinarias cualidades del argentino, ni que encajaría a la perfección en el Barcelona. Sin embargo, ese apostar casi todo a La Araña, ante la postura firme de no vender del Atlético de Madrid, complica la llegada del 'nueve'. Tiempo hay, desde luego, incluso para que el el argentino acabe de azulgrana, pero el reloj apremia y tal vez tenga que buscar alternativas.

En esa idea es cierto que el mercado no ofrece demasiados delanteros de máximo nivel. No al menos a un precio que no sea desorbitado, y eso que ya ofreció el Barcelona 100 millones de euros por Julián Álvarez. Las alternativas son contadas y seguramente es la posición más cara y compleja de encontrar en el mundo del fútbol. Claro que eso no implica que para algunos hubiera un trabajo previo y con previsión ante una situación que podía darse con la salida de Lewandowski y Ferrán.

Es curioso que al Barcelona le sucede en cierto modo con el delantero lo que al Real Madrid, su gran rival, con el mediocampista. En el caso blanco no por falta de efectivos, si no por el hecho de que los perfiles y el nivel siguen haciendo echar de menos a los aficionados madridistas a Kroos y Modric. Se le escapó Rodri y nada parece convencer. Problemas mundanos, los de los dos grandes equipos españoles, pensarán el resto de equipos de LALIGA enfrascados en cuentas milimétricas y puzles leoninos para encajar sus límites salariales.