El Getafe confirma los peores presagios con la lesión de Christantus Uche

El club emitió el segundo parte médico del delantero de Nigeria, que sufrió una dura entrada en el choque del pasado jueves ante el Mónaco, lo que le dejará fuera de los terrenos de juego durante toda la temporada

El Getafe ha hecho oficial el segundo parte médico de Christantus Uche, que sufrió una durísima entrada en el encuentro del pasado jueves ante el Mónaco. Tras ello, el club comunicó que el delantero tenía una contusión en la rótula de la pierna derecha, pero estaba a la espera de más pruebas que confirmasen el alcance de la lesión. Además, el propio jugador ha publicado un mensaje en sus redes sociales rompiendo su silencio.

De esta manera, el Getafe ha confirmado los peores presagios con Christantus Uche, informando que ha sufrido una "grave lesión en la rodilla derecha", lo que le hará perderse toda la campaña. José Bordalás recibe un importante contratiempo en plena pretemporada, lo que podría hacer que el club se lance al mercado de fichajes en busca de un refuerzo de garantías tras la baja prolongada del jugador de Nigeria.

Christantus Uche: "Toca afrontar un momento que no había imaginado"

En este sentido, Christantus Uche se ha pronunciado en sus redes sociales comentando sus sensaciones tras recibir las peores noticias por su lesión, sufrida ante el Mónaco el pasado jueves "Hoy es uno de los días más difíciles de mi carrera. Después de las últimas pruebas médicas, se ha confirmado que la lesión de mi rodilla es grave y que tendrá que afrontar un largo proceso de recuperación".

El delantero del Getafe afirmó que "aceptar que estaré alejado de los terrenos de juego durante un tiempo es duro. El fútbol es mi pasión, mi trabajo y lo que más feliz me hace, y ahora toca afrontar un momento que no había imaginado. Pero las dificultades también forman parte del camino. Voy a afrontar esta etapa con fuerza, paciencia y determinación, trabajando cada día para volver a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol".

Christantus Uche admite un momento muy duro en su regreso al Getafe

Christantus Uche agradeció el apoyo de su familia y su entorno por estar "a mi lado", así como a los aficionados: "De corazón a mi familia, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los servicios médicos y a toda la familia del Getafe CF por estar a mi lado. Y especialmente a todos los aficionados que me han mandado mensajes de apoyo".

Además, Christantus Uche regresaba a la disciplina del Getafe tras jugar la pasada campaña en el Crystal Palace, dónde no tuvo regularidad, con catorce encuentros disputados en la Premier League y ni un gol. Por ello, el delantero de Nigeria pondrá el foco en su recuperación, siendo una dura baja para José Bordalás de cara a la presente temporada, pero con margen para buscar una nueva variante en el mercado de fichajes.

Parte médico de Christantus Uche

Por su parte, el Getafe informó de los resultados a Christantus Uche, tras la dura entrada que sufrió ante el Mónaco:

Tras las distintas pruebas médicas realizadas a Christantus Uche durante estos dos últimos días, se confirma que presenta una grave lesión en la rodilla derecha. El jugador será sometido próximamente a una intervención quirúrgica, de cuyos detalles se informará llegado el momento.

Debido a la gravedad de la lesión, se estima que el periodo de recuperación será prolongado, por lo que Christantus Uche se perderá toda la temporada.

Desde el Getafe CF, con su presidente, Ángel Torres, a la cabeza, queremos trasladar a nuestro jugador todo nuestro cariño, apoyo y fuerza, sabiendo que es un ejemplo de profesionalidad y esfuerzo y confiando en que el proceso de recuperación se completará de manera satisfactoria, como todos esperamos.

El club estará a su lado, acompañándolo en cada fase y poniendo a su disposición todos los medios médicos y humanos necesarios para afrontar esta etapa de la mejor manera posible.

¡Mucho ánimo, Uche! Estamos contigo