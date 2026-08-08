Uche recibe el golpe más duro de su carrera: "Volveré"

Christantus Uche atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera después de conocer las pruebas de su lesión de rodilla. El futbolista del Getafe se perderá toda la temporada y ha hablado en redes

Christantus Uche no podrá volver a ayudar al Getafe esta temporada. El futbolista nigeriano ha confirmado que sufre una grave lesión en la rodilla derecha que le obligará a afrontar un largo proceso de recuperación y le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante todo el curso.

“Hoy es uno de los días más difíciles de mi carrera”. Con estas palabras comenzaba Uche el comunicado que publicó en sus redes sociales después de conocer el resultado de las últimas pruebas médicas. El jugador del Getafe quiso compartir con sus seguidores cómo está afrontando uno de los momentos más complicados desde que comenzó su carrera profesional.

Las pruebas han confirmado que el futbolista sufre varias roturas en la rodilla derecha, con los ligamentos y los meniscos afectados. Un diagnóstico que supone un duro golpe tanto para Uche como para el conjunto azulón, ya que el jugador se perderá toda la temporada. “Después de las últimas pruebas médicas, se ha confirmado que la lesión de mi rodilla es grave y que tendré que afrontar un largo proceso de recuperación”, explicó el futbolista.

“El fútbol es mi pasión”

Uche no escondió el impacto que ha tenido la noticia. El jugador reconoce que aceptar que tendrá que pasar una larga temporada alejado del césped no está siendo sencillo. “No voy a mentir: aceptar que estaré alejado de los terrenos de juego durante un tiempo es duro. El fútbol es mi pasión, mi trabajo y lo que más feliz me hace, y ahora toca afrontar un momento que no había imaginado”, señaló.

Pese al golpe, el futbolista quiso transmitir un mensaje de fortaleza. Sabe que por delante tiene un proceso largo, pero su intención es trabajar desde el primer día para regresar a los terrenos de juego. “Las dificultades también forman parte del camino. Voy a afrontar esta etapa con fuerza, paciencia y determinación, trabajando cada día para volver a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol”, aseguró.

El vestuario del Getafe se vuelca con él

El mensaje de Uche provocó rápidamente numerosas muestras de apoyo. Compañeros y excompañeros del Getafe quisieron mandarle fuerzas al futbolista después de conocer el alcance de la lesión.

Entre ellos estuvieron Borja Mayoral, Satriano y Terrats, además de antiguos compañeros como Diego Rico y Juan Iglesias.

El propio Uche quiso agradecer todos esos mensajes y el respaldo recibido desde el club y su entorno. “Quiero agradecer de corazón a mi familia, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los servicios médicos y a toda la familia del Getafe CF por estar a mi lado. Y especialmente a todos los aficionados que me han mandado mensajes de apoyo”, afirmó.

Ahora comienza para Uche una etapa completamente diferente. El futbolista tendrá que afrontar la recuperación de una lesión que le apartará durante meses de aquello que más disfruta.

Pero el nigeriano ya ha dejado claro cuál es su objetivo. El comunicado terminó con un mensaje que resume su estado de ánimo ante el largo camino que tiene por delante: “Esto es solo un capítulo, no el final de la historia. Volveré”.