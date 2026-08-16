Cristiano Ronaldo pone fecha a su retirada: "Probablemente, este será mi último año en el fútbol"

El mítico delantero portugués se sincera sobre sus planes en el fútbol y pone sobre la mesa su retirada, confesando que sólo le queda un año más, a pesar de seguir rindiendo a sus 41 años, con el objetivo puesto en alcanzar el reto de los 1.000 goles

El Mundial 2026 iba a ser el último de Cristiano Ronaldo, con el amargo sabor de una eliminación en octavos para despedir su carrera con la selección de Portugal. El fin de uno de los jugadores históricos más destacados del fútbol está llegando a su fin, como se podía intuir, pero ahora es el propio Ronaldo el que habla sobre su retirada.

El ex jugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, y ahora delantero en Al-Nasrr, abre su faceta más íntima tras su boda con Georgina Rodríguez y se pronuncia por primera vez sobre colgar las botas, poniendo fecha a su retirada y confesando que sólo le queda una última temporada como futbolista en activo.

Cristiano Ronaldo se pronuncia sobre su retirada y desvela que esta será su última temporada en el fútbol

"Probablemente, este será mi último año en el fútbol" ha sido la contundente frase de Cristiano Ronaldo sobre su futuro en el fútbol, que a sus 41 años está cerca de llegar a su fin. El delantero portugués se ha confesado en una entrevista con Vogue, en la que ha mostrado su faceta más personal, hablando también de su relación con Georgina, de moda y de sus planes de vida más allá del fútbol, especialmente porque le queda poco tiempo para colgar las botas.

Así lo ha reconocido Cristiano, asegurando que ya tiene "todo planeado" para su futuro. "Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una" explica una leyenda aún en activo del fútbol, que ya empieza a ver más allá del césped.

Los planes de Cristiano Ronaldo una vez se retire

A priori, la idea de Ronaldo es competir una última temporada más. Pero una vez llegue a su fin la campaña de 2026/2027, el ex jugador del Real Madrid pondrá fin a un legado histórico en el fútbol. Sin embargo, ya planea su vida lejos de los terrenos de juego. "Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio" reconoce el portugués.

El reto de los 1.000 goles, el último plan de Cristiano Ronaldo antes de su retirada

El delantero ha reconocido que su intención es dejar "un legado espectacular" en el fútbol. Ya ha conseguido grandes triunfos, como 5 Champions League, pero a sus 41 años aún tiene un reto mayúsculo para seguir haciendo historia. Ronaldo puede convertirse en el primer jugador en alcanzar los 1.000 goles en su carrera.

El delantero lleva 976 goles oficiales a lo largo de su carrera. Sólo 24 tantos le alejan de alcanzar esta impresionante cifra, y cerrar así una carrera de récords y éxitos.