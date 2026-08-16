El Arsenal de Arteta prepara 70 millones para lanzarse a por el fichaje de Osimhen

El equipo campeón de la Premier League apuesta por el delantero nigeriano para reforzar su ataque, valorando su fichaje apurando el mercado de fichajes y con el 'sí' de Osimhen para este traspaso

El Arsenal es el actual campeón de la Premier League y finalista de Champions League. Sin embargo, Mikel Arteta sigue tratando de reforzar a su equipo para seguir peleando por los títulos la próxima temporada. A pesar de que tiene una plantilla bastante completa, apunta a un refuerzo para el ataque antes de dar inicio el nuevo curso, y se fija en Victor Osimhen para este puesto.

El delantero nigeriano compite para el Galatasaray, después de que los turcos se hicieran con el jugador en propiedad tras una exitosa cesión del Nápoles, el club en el que Osimhen despuntó. Ahora, el club 'gunner' quiere incorporarlo a su ataque, a la espera de que avancen las negociaciones con el club otomano.

Mikel Arteta apuesta por Osimhen para reforzar el ataque del Arsenal

El Arsenal apura la mitad de mes que falta para que finalice el mercado de fichajes y ya tiene un gran objetivo en la agenda. Se trata de Victor Osimhen, que se uniría a jugadores como Viktor Gyökeres, Kai Havertz y Gabriel Jesús para reforzar el ataque 'gunner', con Arteta apostando por otro atacante de primer nivel.

El nigeriano ha hecho una gran campaña con el Galatasaray, sumando 22 goles y 8 asistencias en los 32 partidos que ha disputado entre la Superliga turca y la Champions League. Por ello, el Arsenal quiere fichar al delantero para sus filas, de cara a una temporada en la que su principal objetivo es seguir peleando por conquistar la primera 'orejona' de su historia.

El Arsenal prepara 70 millones para el fichaje de Osimhen

Para completar el fichaje de Osimhen, el equipo turco pone sobre la mesa un precio de 60 millones de libras, que equivale a 70 millones de euros. El nigeriano tiene contrato vigente con el Galatasaray hasta junio de 2029, aunque el delantero quiere salir del club y apostar por un objetivo mayor en uno de los equipos más punteros de Europa.

Victor Osimhen da el 'sí' a su fichaje por el Arsenal

A la espera de las negociaciones entre los clubes, el jugador nigeriano ya ha dado el visto bueno a su traspaso al club londinense, mientras que el Arsenal espera lanzarse a por su fichaje. El club londinense valora activamente cerrar la incorporación de Osimhen, pero aún deben presentar su oferta y negociar con los turcos. Además, el objetivo de Arteta es buscar otro delantero centro que sirva como revulsivo para tener opciones de éxito desde el banquillo.