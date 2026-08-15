El Milan se une a la puja por Bruno Fernandes y deja su futuro en el United en el aire

El jugador portugués ha sido uno de los grandes destacados del Mundial y de la Premier la pasada temporada, pero su futuro en el Manchester United pende de un hilo ya que suma un nuevo pretendiente a la lista

El mercado de fichajes está entrando en su recta final y Bruno Fernandes está siendo uno de los nombres más destacados. El jugador portugués tiene contrato vigente con el Manchester United, pero su gran actuación su selección en el Mundial 2026 ha hecho que varios grandes de Europa pregunten por su fichaje, dejando su futuro en una situación incierta.

El centrocampista de 31 años ha sido un jugador clave en Portugal en esta Copa del Mundo, aunque cayeran ante España en los cuartos de final. Sin embargo, su buen rendimiento personal ha hecho que ahora el AC Milan también pretenda su traspaso, compitiendo con la Juventus y Galatasay por hacerse con sus servicios, mientras que el United trata de retenerlo.

El AC Milan se interesa por el fichaje de Bruno Fernandes y se une a la puja

A falta de medio mes para que finalice el mercado de fichajes, el AC Milan también se interesa por el fichaje de Bruno Fernandes, uniéndose a la lista que encabeza la Juventus de Turín y el Galatasaray. Los italianos quieren un centrocampista que sea capaz de controlar bien el juego, por lo que también han puesto sus ojos en Fernandes.

Sin embargo, su situación es totalmente incierta, ya que el Manchester United no quiere dejarle salir mientras que no dejan de llegarle ofertas de diferentes clubes. Además, su situación se agrava ya que sólo le queda un año de contrato, por lo que no quieren dejarle salir gratis la próxima temporada. La idea del equipo de Manchester es que el jugador renueve por una temporada, hasta 2028, pero Fernandes todavía no lo ha hecho y tantea un cambio de aires.

El futuro de Bruno Fernandes en el Manchester United, en el aire

Bruno Fernandes no sólo ha hecho un gran Mundial, también fue elegido el jugador de la Temporada de la Premier League el pasado curso. Por ello, varios clubes de Europa tantean su fichaje. El jugador portugués tiene una cláusula en su contrato por la que puede salir a otro equipo de fuera de la Premier League por 57 millones de libras, que equivale a más de 66 millones de euros.

Sin embargo, Michael Carrick considera a Fernandes una de las grandes piezas de su proyecto, por lo que tratan de retenerlo mientras el jugador toma una decisión. La Serie A es la que apuesta más fuerte por su fichaje, aunque las negociaciones aún están estancadas. Sin embargo, la no renovación del jugador deja ver que puede estar planteándose un futuro fuera de Manchester.