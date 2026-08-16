El Venezia ya rentabiliza el fichaje de Akor Adams: doblete y asistencia en su debut oficial

Aunque Robbie Ure, su sustituto, se estrenó con 45 minutos prometedores y forzando el penalti de la victoria, el nigeriano sigue donde lo dejó la pasada temporada y fue la pieza clave en la clasificación para la segunda ronda de la Coppa de Italia ante el Módena, que plantó cara a los 'arancioneroverdi'

Falta verlo más en acción, pero el precipitado debut de Robbie Ure, la gran apuesta ofensiva este verano del Sevilla FC (que ha pagado 6,5 millones de euros fijos y 2,5 más en variables), tras sólo una sesión con el grupo invita al optimismo. El escocés saltó justo a la vuelta de vestuarios en el descanso por el amonestado Isaac Romero y provocó en el alargue el penalti que brindaría el triunfo ante el Rayo Vallecano, tras asegurar sus seis pases en campo contrario, ganar tres de los siete duelos a los que se sometió (por bajo: por alto no ganó ninguno, ya que, pese a su 1,89) y recibir tres faltas.

Sin embargo, más allá del rentable negocio que supuso su venta (llegó por 5,5 millones y se va por 16,8 fijos y 6,7 en bonus), está claro que Akor Adams parecía también una apuesta segura. Tras un primer semestre de adaptación y marcado por las lesiones, unido luego al 'impasse' de la Copa de África, el nigeriano firmó una segunda vuelta de la 25/26 más que notable, terminando con 10 goles y cuatro asistencias en 33 partidos. Ya debutó con gol en pretemporada con el Venezia a los 19 minutos de entrar y, en su primer duelo oficial, ha dejado enseguida su impronta siendo clave para la clasificación 'arancioneroverdi' para la segunda ronda de la Coppa de Italia.

Un calendario cargado para demostrar cosas

No en vano, los 'lagunari', que se verán las caras ahora el mes que viene con el Udinese, se impusieron por 3-2 al Módena en su casa, el Stadio Pier Luigi Penzo. Y eso que los 'canarios' se adelantaron por dos veces en el marcador de este duelo a partido único por medio de Giuseppe Ambrosino, pero Akor Adams, autor del 1-1 en el ecuador del primer tiempo, remató la remontada en los compases finales asistiendo a John Yeboah en el minuto 83 y marcando él mismo el 3-2 definitivo apenas dos minutos después. Doblete y pase decisivo para comenzar su andadura a orillas del Mar Adriático.

Vuelve la fase de clasificación para la Copa de África

El próximo domingo, el de Kogi State se estrenará en la Serie A de nuevo en su feudo ante el Lecce, debutando a domicilio el viernes 28 de agosto en San Siro contra el Milan para que el calendario se apriete con otra ronda copera entre semana en Udine y encuentros ligueros contra Frosinone, Fiorentina y Lazio antes del largo parón de selecciones de tres semanas que sustituye desde este año y hasta 2030 a los dos anteriores de septiembre y octubre, unificados ahora. En el mismo, Akor Adams disputará con las 'Súper Águilas', a la espera de algún amistoso, los duelos de clasificación para la AFCON 2027 (que se disputará ahora en verano) ante Madagascar y Guinea-Bissáu.