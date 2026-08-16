El Sevilla pregunta por Axel Witsel a las puertas de firmar por el Niza

Desde Bélgica sitúan al Sevilla como 'plan B' del experimentado pivote en el caso de que INEOS no valide el acuerdo alcanzado entre los gestores del Niza y el jugador

Luis García insistió en la rueda de prensa previo al estreno liguero la urgencia de reforzar el equipo del centro del campo hacia adelante, sin descartar el encaje de un nuevo defensa, y José Ignacio Navarro trabaja en dos frentes prioritarios, el centro del campo y la llegada de un segundo delantero.

Tras la llegada de Robbie Ure, la medular ha acaparado protagonismo, pues se marcharon Batista Mendy, Sow y Gudelj, con protagonismo en la 25/26, y solo ha llegado Guridi, lo que ha generado un déficit que obliga a la incorporación como mínimo de un medio, aunque lo ideal sería un perfil defensivo y otro ofensivo.

Axel Witsel, libre y en la órbita nervionense

Dentro de este contexto, en las últimas horas ha aparecido un nuevo nombre en escena que cubriría dos puestos, el de pivote y también el de central debido a la polivalencia exhibida durante su carrera por Axel Witsel.

De ese modo, el periodista belga especialista en mercado Sacha Tavolieri afirma que el Sevilla ha mostrado interés por el centrocampista de 37 años ante la posibilidad de que llegara a coste cero al quedar libre una vez desvinculado del Girona, su último club.#[media;[proveedor:4;id:sachatavolieri/status/2088954983420998087]]

En este sentido, apunta que los nervionenses han contactado con el entorno del futbolista y que se han convertido en el 'plan B' en el caso de que no se consumara su avanzada negociación con el Niza francés para firmar por una temporada más otra opcional.

La llegada de Witsel al Niza, pendiente de la validación de INEOS

Witsel ha dado ya luz verde para rubricar su nuevo contrato, si bien, según apunta dicha fuente, la confirmación de la operación está en manos ahora de INEOS, grupo propietario del Niza y que tiene que validar las bases del pacto acordadas por los directivos del Niza.

Es el último fleco, pero esencial, pues si lo no aprueba el conglomerado liderado por Jim Ratcliffe, lo que, a priori, se antoja poco probable, quedará libre de nuevo para negociar con otro equipo. En este hipotético escenario, según Tavolieri, el Sevilla estaría bien colocado como destino para Witsel.

Dilatada experiencia en LaLiga tras jugar en Atlético y Girona

A sus 37 años y tras disputar el Mundial con Bélgica, se trataría de una apuesta por la veteranía, liderazgo y la experiencia en el fútbol español, pues acumula 112 partidos en LaLiga, donde recaló en la temporada 22/23 para militar en el Atlético de Madrid.

Como colchonero sumó la mayoría de estos encuentros repartidos en tres temporadas, mientras que el ejercicio anterior militó en el Girona, con un total de 2.533 minutos en 32 duelos, por lo que fue un fijo en los planes de Míchel, con un gol y dos asistencias.

Viejo objetivo de Monchi muchos atrás en Nervión, el valor de mercado actual de Witsel es de 1,2 millones y su fichaje sería similar a los realizados el curso pasado de Azpilicueta y Alexis Sánchez, aunque, en su caso, Witsel tuvo mucho más continuidad que ambos en sus anteriores expetiencias. No obstante, todo apunta a que pronto se anunciará su aterrizaje en el Niza.