Diego García disipa dudas sobre la adaptación de Robbie Ure en el Sevilla: "No metes 20 goles en Suecia si no tienes mucha calidad"

Uno de los dos futbolistas españoles en Suecia, el delantero ha realizado este verano el camino inverso a Robbie Ure y analiza en ESTADIO Deportivo las diferencias que se encontrará en LaLiga y a qué debe adaptarse principalmente, extrayendo una conclusión positiva para los intereses nervionenses

El fichaje de Robbie Ure, autor de 20 goles en sus últimos partidos en Suecia, ha generado ilusión en el sevillismo por su juventud, 22 años, y producción anotadora, si bien resulta inevitable la duda de si el escocés logrará adaptarse al fútbol español y superar el salto de nivel entra ambas competiciones.

Duda que disipa en ESTADIO Deportivo desde su propia experiencia Diego García, pues este verano, el delantero madrileño ha realizado el camino inverso a Robbie Ure para firmar con el Malmoe y convertirse en uno de los dos españoles, junto a Jesús Hernández, que milita en la Allsvenskan nórdica, en la que el flamante ariete sevillista ha dejado una profunda huella.

Así, Diego García, en la charla mantenida con este medio, desgrana las diferencias entre el fútbol español y el sueco y está convencido, tras de un mes compitiendo con su nuevo equipo, de que no existe tanta distancia real y que un delantero capaz de marcar tantos goles en el campeonato nórdico también puede exhibir su olfato goleador en España. Por ende, aunque no le ha dado tiempo a enfrentarse a Ure, resalta que el Sevilla acierta con una incorporación que ha provocado notable repercusión en el país escandinavo.

- En primer, ¿cómo se encuentra y cómo ha comenzado su experiencia en Suecia?

- Muy bien, muy contento. Adaptándome a esta liga. Creo que tiene pequeñas diferencias con la liga española. Aquí es todo mucho más a nivel de aceleraciones, de alta intensidad. Es más parecido, salvando las distancias, a la Premier League. La verdad es que me está gustando mucho, porque al final atacas mucho y también tienes que defender mucho, pero es todo más box to box. Estoy haciendo goles y disfrutando del equipo y de la ciudad.

- ¿Por qué Suecia?

- Tras jugar en Primera División con el Leganés y estos últimos años en Segunda División, quería era probar y dar un saltito para poder jugar competiciones europeas, sabiendo que el Malmoe es el equipo histórico de Suecia, como el Barça o el Real Madrid aquí, el equipo con más títulos. Era un paso grande para dar y poder optar a la temporada a jugar Europa aunque sea fuera de España. Todo el mundo conoce al Malmoe, la masa social que tienes es bastante grande, tiene mucha prensa...

Diego García recuerda que en Suecia no hay VAR: "Lo supe cuando llegué"

- Se le ve contento en el Malmoe...

- En el mes que llevo, la verdad que estoy encantado con todo, con la educación, por cómo se vive el fútbol, por todo. Eso sí, aquí no hay VAR, esto lo supe al llegar, y bueno, es el fútbol de hace unos años en España...

- ¿Cree que puede afectar a Robbie Ure el hecho de pasar de una liga sin VAR a otra en la que se usa muy a menudo?

- A lo mejor, para un delantero que puede estar ahí en el límite del fuera de juego, es mejor sin VAR, pero bueno, es una herramienta que para otros momentos, incluso para goles que puedes encajar, es buena. porque no puedes hacer trampas, Es la decisión que tomaron y no queda otra que adaptarse. El fútbol es fútbol y sabiendo que es un jugador que ha hecho goles, pues seguramente que sea capaz de hacerlos aquí y en España, con VAR o sin VAR.

- A nivel futbolístico, ¿qué se ha encontrado en Suecia? ¿Ha percibido un nivel mucho más bajo que en España?

- La verdad que el nivel es muy similar al nivel de España, también dependiendo de los equipos, claro. Respecto a mi experiencia el curso pasado en Segunda, el nivel es muy similar, Incluso hay equipos aquí que podrían estar peleando perfectamente en Primera división. Como te he comentado, todo es más intenso, hay menos tiempo para descansar, con menos transiciones en el centro del campo. Esto hace que también haya más goles y sea un fútbol más vistoso en ese sentido. Es menos táctico que en España, menos posicional y más dinámico.

La principal diferencia entre ser delantero en suecia y en España

- Como delantero, igual que Robbie, ¿qué diferencias encuentra entre atacar en España y Suecia?

- Principalmente es que se suele atacar con más número de jugadores aquí en Suecia. Aquí se hace bastante hincapié en llegar con hasta seis jugadores al área, lo que, lógicamente, facilitan las cosas a un delantero. Al final, creo que en España es algo más difícil generar para un punta, hay que buscarse más los espacios para ponerte de gol.

- Tras el fichaje de Robbie por el Sevilla hay voces que dicen que sí, que ha marcado 20 goles en 20 partidos, pero que ha sido en Suecia ante defensas más débiles...

- En la primera división de aquí, jugando los equipos de arriba competiciones europeas, el nivel es muy alto. Dentro de una misma liga hay defensores mejores y defensores peores, pero creo que el nivel es alto, de primera división. No se trata de que las defensas no sean buenas, sino más bien de la forma de jugar aquí, de llegar con más gente arriba, lo que, lógicamente facilita meter goles. No obstante, no metes 20 goles si no tienes calidad mucha calidad o no tienes el gol suficiente como para hacerlo. Al final es muy fácil poder opinar, pero, siendo yo delantero, creo que si marcas 15-20 goles en una temporada es porque tienes la calidad suficiente como para hacerlo en una primera división de Suecia, donde el nivel es alto y donde hay equipos que han estado jugando competiciones europeas .

- ¿Considera extrapolable ese número de goles de Suecia a España, o es mucho decir?

- En LaLiga Española se enfrentará a equipos mejores que aquí, porque los equipos de Champions League de la Primera División Española tienen un nivel altísimo y claramente será algo más difícil. pero mira Muriqi, los números que hizo en un equipo que descendió. Si ha hecho estas cifras con el Sirius seguro que puede firmar buenos números en España.

Diego García se 'moja' sobre el fichaje de Robbie Ure por parte del Sevilla

- ¿Qué baches considera que debe superar principalmente Robbie Ure para adaptarse al fútbol español?

- Pienso que se adaptará sin problemas, porque al final es fútbol y en cualquier lado del planeta se juega igual. Es verdad que al final le va a tocar enfrentarse a defensores de máximo nivel en una de las mejores del mundo y se tendrá que adaptar mentalmente y físicamente a lo que también le demande el entrenador allí, que al final varía mucho quién esté o qué le demanden.

- Antes ha comentado que en Suecia se juega con más ritmo, lo que físicamente puede ser una ventaja...

- Entiendo que sí. Jugando aquí durante un tiempo, es un futbolista dinámico, que le gusta el juego de box to box, ida y vuelta, y creo que por ahí no le costará cuajar en la Liga Española.

- Después de su exhaustivo análisis, le pido que se moje. ¿Acierta el Sevilla con el fichaje de Robbie Ure?

- Sí. Tiene mucho gol y lo ha demostrado aquí.