La solución temporal del Sevilla, uno de los tres únicos clubes de Primera sin patrocinador en la camiseta

Tras la finalización del contrato con Midea, que se incorpora a los partners del Barça, el club blanquirrojo busca anunciante para el pecho de sus casacas y, como el Espanyol y el Elche, arrancará la 26/27 sin la publicidad de una marca externa, aunque en Nervión promocionarán su Fundación 1890

El Sevilla FC, el RCD Espanyol y el Elche CF son los tres únicos clubes de Primera división que, salvo anuncio de última hora, comenzarán la temporada 26/27 sin una firma externa como patrocinador principal en sus camisetas. De esta forma, la multinacional china de los electrodomésticos Midea terminó el pasado 30 de junio de 2026 su contrato de año y medio con la entidad nervionense (tras un periodo idéntico con el sitio vacío) sin que éste se renovara, algo similar a lo que ocurrió en tierras ilicitanas con VegaFibra. Mucho más tiempo (tres décadas) ha estado vinculado Conservas Dani a la casa 'perica', que abanderó por vez primera en la 94/95.

Aunque la situación ha generado críticas en las redes sociales y algún meme, como el que rotula las prendas con el famoso eslogan 'Junior, vete ya', que abandera un amplio sector del sevillismo para pedir la dimisión de su presidente, José María del Nido Carrasco, en el Ramón Sánchez-Pizjuán han hecho pública una solución temporal que, mientras encuentra un anunciante que pague lo que exigen los directivos blanquirrojos (la marca saliente abonó, según algunas fuentes, unos cuatro millones de euros por temporada y media), permitirá 'manchar' el centro de su principal emblema de la mejor manera posible, más allá de su rentabilidad.

En apoyo a la labor social en el Polígono Sur

Este 14 de agosto, la institución hispalense anunciaba que portará en el arranque de este curso el logotipo de su Fundación 1890, "lo que será un impulso decisivo para su reto solidario en el Polígono Sur", donde "presta ayuda a los colectivos más desfavorecidos, además de articular su obra social". Una encomiable labor que el Sevilla FC quiere visibilizar, teniendo en cuenta el fomento de ayudas y donaciones de empresas, aficionados y abonados en pos de "un compromiso colectivo por la inclusión" de las personas sin hogar.

En concreto, "el club nervionense puso en marcha la pasada temporada su Reto para el Polígono Sur, en colaboración con la Fundación Atenea, con un claro objetivo: rescatar a tres personas adultas en situación de extrema vulnerabilidad para darled un hogar". Este desafío, además, contempla el ofrecimiento de "formación personal y laboral para que puedan adquirir autonomía en la búsqueda activa de un empleo que les pueda permitir transformar sus vidas".

Los patrocinadores principales de los 20 clubes de LaLiga