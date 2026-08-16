Giro con Ejuke en el Sevilla: de tener a un sustituto atado a la confesión de García Plaza

El míster sevillista le otorgó minutos contra el Rayo pese a haber estado a un paso de salir durante la concentración en Garderen y revelar después del choque que ya había relevo para el nigeriano; ahora, la situación es diferente

El Sevilla ha acometido una 'operación salida' multitudinaria con hasta 14 futbolistas que han abandonado Nervión en lo que va de mercado y no se descarta que se produzcan nuevas despedidas de aquí al final de esta ventana.

Y lo cierto es que han podido ser más a estas alturas, pues hay otro futbolista del plantel que ha estado a un paso de hacer las maletas, pero de momento permanece y ayer sábado, en el triunfo contra el Rayo Vallecano, disfrutó de minutos en la segunda mitad: Chidera Ejuke.

Desde el principio del verano hubo runrún con que su etapa como sevillista había llegado a su fin, lo que tomó fuerza de manera definitiva cuando no viajó a Países Bajos para la concentración y desde el club se filtró que el motivo era que se estaba negociando su salida ante la opción de hacer caja y obtener ua plusvalía integral. Cabe recordar que aterrizó hace dos veranos a coste cero procedente del CSKA de Moscú.

García Plaza confirma que José Ignacio Navarro ya tenía relevo para Ejuke

Tan cerca estuvo su adiós que el Sevilla ya tenía atado a su sustituto, tal y como confirmó tras el triunfo en el estreno liguero Luis García Plaza cuando se le preguntó por la participación de Ejuke en el choque a pesar de que ha estado apartado del grupo durante una fase de la preparación.

"En la concentración en Países Bajos estaba para salir, casi seguro. Y teníamos ya sustituto, pero no salió y, como no sale, es jugador mío", señaló el técnico, que insistió en que, al no concretarse su salida, lo cuenta como un activo más tanto en cuanto nunca ha sido un descarte del técnico propiamente dicho y no le importaría quedárselo a sus órdenes.

El técnico cuenta con Ejuke: "Como no ha salido, es mío"

"Lo dijo José Ignacio, que no fue porque estaba a punto de salir. Como no ha salido, es mío", incidió el preparador sevillista, que dejó entrever que espera que ya no haya más movimientos reseñables en el apartado de salidas y sí en el de fichajes por la parquedad de efectivos. "Espero que de aquí al 31 no haya muchos cambios y sí haya entradas, pero pueden pasar muchas cosas", señaló.

A día de hoy, el adiós de Ejuke es menos probable que hace varias semanas, pero no está descartado por el interés del Sevilla de engrosar sus arcas y por el hecho de que el nigeriano despierta interés en Arabia Saudí y Qatar, dos mercados con poderío económico. También fue vinculado con el Anderlecht, si bien fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo siempre cuestionaron el posicionamiento del club belga, que en el pasado ya acogió a otros sevillistas como Delaney, Augustinsson, Gattoni o Dolberg.

Ejuke no ve con malos ojos continuar en Nervión

El futbolista, por su parte, aceptó la decisión del Sevilla de abrirle la puerta para ayudar a la economía del club, pero tampoco ve con malos ojos consumar su último año de contrato en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

De momento, ayer ingresó en el césped en la segunda parte y aportó verticalidad y atrevimiento al ataque sevillista, por lo que, en este momento, gana fuerza que siga una campaña más a menos que llegara una propuesta interesante que convenciera a las dos partes.