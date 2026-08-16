Guridi alucina en su debut con el Sevilla en casa: "Venía de visitante y siempre imponía"

El autor del primero de los dos goles de los de Nervión ante el Rayo Vallecano comentó que decidió ir con personalidad al lanzamiento desde los once metros al poco de empezar la segunda parte

El Sevilla cimentó su primer triunfo de la temporada ante el Rayo Vallecano en creer y no desistir a pesar de que el marcador se puso en contra en los primeros cinco minutos. Tras un primer tiempo en el que tocó asimilar el golpe anímico del tanto de Álvaro García, los de Luis García Plaza fueron de menos a más y confirmaron su mejora en el segundo acto.

Guridi transformó el primero de los dos penaltis señalados al Sevilla este sábado y cuando fue sustituido se llevó una importante ovación de parte del Ramón Sánchez Pizjuán. El atacante no escondió lo increíble que es el ambiente del Sánchez Pizjuán en el que fue su debut en partido oficial con el Sevilla.

Guridi, impresionado con el Sánchez Pizjuán

Jon Guridi se fue del Sánchez Pizjuán con una gran ovación del público de Nervión y recordó lo que imponía cuando venía de visitante: "Ha sido increíble la verdad. Venía de visitante y siempre imponía. Tener a la afición a tu favor es increíble... Se les ha notado que están muy con nosotros, porque en el minuto tres encajando en contra es un jarro de agua fría. Y decirles que sigan así animando que son fundamentales".

El hoy goleador del Sevilla confesó que dentro del vestuario sabían de la importancia de empezar la Liga ganando: "Pues sabíamos que iba a ser un partido muy importante, conseguir esta victoria el club llevaba cinco años sin conseguir en la primera jornada la victoria. Y estábamos convencidos de que, aunque se empezó encajando muy temprano el gol, en el minuto tres, yo creo que se veía la reacción del equipo, hemos reaccionado bien, les hemos achuchado bastante bastantes centros laterales. En el primer tiempo los hemos arrinconado bastante. Y en segundo tiempo también hemos salido a por ellos y ya se ha visto que, con uno menos tampoco hemos dado el punto válido, así que ese penalti y el segundo gol también pues hemos conseguido la victoria y la verdad que estamos muy, muy contentos".

Giridi ya ilusiona con el Sevilla

El día de su presentación, Jon Guridi comentó que sabía que su llegada no era lo que más le ilusionaba a la afición del Sevilla. Este sábado las tornas cambiaron aunque Guridi apuesta por no dejarse llevar por estos momentos: "Al final yo soy una persona que tengo los pies bastante en la tierra. No me gusta venirme muy arriba cuando las cosas se dan así. Es un día feliz para mí, estoy muy contento por el gol y obviamente por ganar pero hay que seguir trabajando. Solo ha hecho más que empezar la Liga y yo creo que tenemos que seguir partido a partido. Este año también en Primera hay mucho nivel y nosotros pues ya se está viendo desde el primer partido que estamos para competir".

Guridi ya piensa en el siguiente partido

El Sevilla se medirá en la siguiente jornada al Athletic Club en San Mamés y Jon Guridi lo recordó al hablar del valor efímero que tienen las victorias en el fútbol: "Obviamente este momento lo disfrutas durante unos días pero también después de tres días pasa y estás pensando pues por ejemplo que jugamos contra el Athletic de Bilbao. Entonces ya tienes que tener la mente en el siguiente partido y tampoco se vive en el fútbol del pasado".

Por último, Guridi reconoció que al estar su nombre entre los lanzadores, fue con personalidad para transformar el que fue el 1-1 ante el Rayo Vallecano: "En la lista, en los papeles de balón parado estaba mi nombre primero y he dicho pues lo voy a tirar yo, con personalidad, con confianza. Falla el que lo tira y bueno en este caso se ha dado que lo he metido así que muy contento".