Beñat San José, tras "una derrota muy dura" en Sevilla, se queja del último penalti: "Si lo revisa..."

Aunque el vasco no quiso juzgar la señalización de hasta tres penas máximas contra los madrileños, lamentó la anulación del que habría sido el 0-2 de Isi Palazón y que todo el "esfuerzo muy grande" de los suyos en "un campo muy difícil" quedara sin premio: "Ha sido una pena; pudimos haberlo finiquitado"

"Ha sido una derrota muy dura, muy dura. Creo que los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande en un campo muy difícil. Además, venir a este estadio, contra este rival, contra el Sevilla FC, e ir ganando, pues obviamente el rival te aprieta muchísimo y mis jugadores han hecho un esfuerzo extraordinario, así que creo que irnos con la derrota con ese penalti... El anterior también ha sido penalti. Bueno, ha pitado penalti. Si lo es o no, pues no lo sé. Yo creo que tal vez si hubiese ido el árbitro después a revisar él por su cuenta, igual lo hubiese echado atrás, porque para mí no lo toca. Pero bueno, yo no voy a juzgar lo que ellos han pitado", apuntaba Beñat San José.

El míster del Rayo Vallecano se siguió lamentando en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán: "En la primera parte también nos han anulado un gol, que ha sido un gol fantástico cuando mejor estábamos, y, claro, en estos campos, cuando te anulan un gol y te puedes poner 2-0 por delante, es una diferencia muy grande. Y, de tener a no tenerla, pues bueno, marca mucho. En la primera parte hemos entrado muy bien. El gol ha venido con una de nuestras señas de identidad, que es la presión alta. Después, ha sido un partido muy intenso, de poco juego interior, muy vertical por parte de los dos equipos".

Nuevas normas y epílogo negativo

"La norma también de los segundos que van contando acelera mucho el juego, con el calor y la humedad. Creo que los dos equipos, pues a veces, no nos podíamos posicionar bien para poder jugar mejor y, bueno, eso ha hecho que el juego en general de los dos equipos haya sido muy directo, muy vertical. En la segunda parte creo, repito, hemos hecho un gran esfuerzo y, ya cuando al final estábamos mejor, controlando más el partido, los cambios también nos han ayudado mucho a refrescar. Hemos intentado cambiar posiciones naturales para mantener el equilibrio y potenciar el ataque con Camello y Alemao, y luego los otros cambios han sido más por cansancios por temas físicos".

Jarro de agua fría

"Cuando mejor estábamos, pues el empate al final no era malo, era bueno, sentíamos que, ojo, que igual podíamos ponernos por delante, porque ellos se han quedado con uno menos, porque también han ido al límite y, bueno, al final irse así, pues es muy frustrante, pero bueno, quiero también reconocer el esfuerzo de los jugadores y, sobre si ha sido penalti o no, no voy a juzgarlo".

Falta de sentencia

"Sí, la verdad es que ha sido una pena, porque en la primera parte pudimos haber finiquitado el partido, habernos ido con una ventaja muy importante. Creo que en ese momento hemos leído bien el partido, yendo al ataque con velocidad, como he dicho antes, con verticalidad, que es nuestro sello. Y, bueno, sí, esa eficacia un poquito en la finalización y en los centros es algo que venimos puliendo, que queremos pulir y que, obviamente, con mayor porcentaje de acierto creo que vamos a dar un paso cuantitativo, porque obviamente llegamos con facilidad al área rival. Creo que ha habido bastantes pérdidas de balón por parte de ellos también y entonces, en ese sentido, pues hemos perdido a veces un poquito el control del partido respecto a la tenencia de balón. Hoy no la hemos tenido tanto y, en ese sentido, pues hay que analizarlo y hay que mejorar".