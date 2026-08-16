Peque, ambicioso con el Sevilla: "Obviamente hay muchas cosas que mejorar"

El autor del segundo tanto de los de Nervión se mostró feliz del triunfo de los andaluces y apuntó a que la base del equipo debe ser el dejárselo "todo"

El Sevilla tuvo que pelear este sábado el primer triunfo en Liga en el estreno de la competición doméstica ante el Rayo Vallecano. Los de Nervión vieron como un error de Sagante terminó en el gol de Álvaro García a los tres minutos. Dos penaltis a favor del Sevilla terminaron dándole el triunfo a los de García Plaza. Los lanzadores fueron Jon Guridi y Peque, que a pesar de estar en el 96, no dudó a la hora de transformarlo a la derecha de Augusto Batalla.

El propio peque atendió a los micrófonos de Movistar y posteriormente en zona mixta a ESTADIO Deportivo. El '10' apostó por ser ambiciosos para poder seguir mejorando el juego del equipo. Peque también explicó que su gol tuvo una dedicatoria muy especial, para el hijo que está esperando ya que su pareja está embarazada.

Peque y la alegría de ganar en el 96

Peque comentó en zona mixta la alegría que supone ganar en la primera jornada de LaLiga ante el Rayo Vallecano a pesar de que los rayista se colocaron por delante con un tempranero gol: "Muy contento la verdad, por el equipo, por el trabajo que hemos hecho. La verdad que se nos puso en contra al principio del partido y habla muy bien del equipo cómo se ha repuesto a esto. Ya te digo muy contento por todo. Yo al final he metido el gol pero la jugada la empieza Manu, Robbie le hacen el penalti. Esto es un equipo y así tiene que ser de aquí en adelante".

Insistió Peque en el valioso triunfo: "Es el primer partido de Liga y teníamos muchas ganas de ganar. Creo que venimos de hacer una buena pretemporada pero había que hacerlo en Liga que al final es lo que cuenta y yo creo que el equipo lo que ha hecho en la segunda parte ha sido muy bueno".

Sobre el sabor de ganar y más aún haciéndolo en el 96, Peque no escondió el subidón que supuso: "La verdad que ganar siempre sabe bien, pero si que es verdad que es de una manera especial en el minuto 96 o por ahí... Muy contento porque nos hemos dejado todo y al final es nuestra base, dejárnoslo todo. A partir de ahí ha habido momentos en los que hemos encontrado un buen fútbol también".

El jugador del Sevilla apostó por dejárselo todo en cada partido: "Para nosotros es muy importante. Todos los partidos nosotros desde el principio tenemos que tener esa mentalidad. Dejarnos todo en el campo y eso es lo que vamos hacer. Ahora hay que seguir porque tenemos por delante otro partido que vale tres puntos y vamos a ir a por ellos".

El cambio de mentalidad en el segundo tiempo

El Sevilla fue otro en el segundo tiempo y Peque fue uno de los 'culpables' entrando desde el banquillo. Peque trató de explicar lo ocurrido en el descanso: "Hemos ajustado algunas cosas pero empezamos el inicio de partido creo que bien lo que pasa que rápido nos meten ese gol quieras o no, mentalmente, hay unos primeros minutos que te quedas un poco jodido. Pero bueno yo creo que después nos hemos repuesto y hemos acabado bien la primera parte". Además, el jugador del Sevilla fue ambicioso en su discurso de cara a los próximos partidos: "Aunque quedáramos 5-0, hay que ir a más. Es el primer partido y aunque fuera el último tenemos que tener esa mentalidad de querer mejorar y obviamente hay muchas cosas que mejorar".

Sobre la presión del penalti, Peque confesó que tenía claro lo que iba hacer: "Es un momento de presión pero la verdad que estaba muy confiado, lo tenía muy claro y gracias a Dios ha entrado" y además hablo´de la dedicatoria a su futuro hijo: "Muy feliz porque además mi mujer está embarazada, se lo he dedicado a mi hijo que está en camino así que muy contento".