Ceballos se cubre la espalda con otros clubes por si el Betis no consigue abrirle la puerta

El utrerano sigue esperando a que club verdiblanco resuelva el principal obstáculo, pero sus agentes ya avanzan en otros frentes ante la demora de la consumación con la petición bética sobre la mesa de que les informen antes de cerrar nada

Dani Ceballos está a la espera de que se abra espacio salarial en el Betis.@danifuli

Restan dos semanas para que concluya el mercado de verano y es inevitable que en el beticismo crezca la incertidumbre con dos focos principales dentro de la planificación, el fichaje del delantero y la consumación del regreso de Dani Ceballos.

Se entiende que ambos frentes se resolverán en lo que resta de ventana, pero se están demorando más de lo esperado y asoma un poco la preocupación, sobre todo en el asunto del utrerano.

Sobre el papel ambas partes están condenadas a entenderse después de que el centrocampista diera un pasado de gigante para cumplir su deseo de volver al desvincularse del Real Madrid y quedar libre para enfundarse de nueva la camiseta verdiblanca.

Ceballos expresa de mil formas su deseo de volver

No en vano, Ceballos ha expresado ya de mil forma diferentes y con numerosos gestos por redes sociales su beticismo y que ha llegado el momento de tomar de nuevo la manija del centro del campo de La Palmera, y en el Betis también anhelan contar con sus servicios.

Lo cierto es que, desde que es agente libre, ha habido contactos, el futbolista ha cambiado de agente y ha priorizado el camino que lleva Heliópolis, pero, de momento, no le han abierto la puerta de manera definitiva por una razón que se ha hecho pública.

El Betis le ha comunicado el obstáculo que ha frenado su vuelta hasta ahora

En este sentido, la gerencia verdiblanca le ha transmitido a Ceballos que necesita abrirle espacio salarial para cuadrar su ficha, el principal caballo de batalla para su regreso aunque el futbolista está dispuesto a transigir dentro de unos márgenes razonables, que necesita movimientos para encajarle en su puzle económico, lo que hasta ahora ha evitado que haya fumata verdiblanca.

No se trata de un asunto para nada baladí, pues, aunque se espera que se arregle, el tiempo empieza a correr en contra y el de Utrera se ve obligado a cubrirse las espaldas por si finamente ni hubiera manera de hacer sitio dentro de los números verdiblancos.

Los representantes de Ceballos abren otras puertas por si acaso

En este sentido, después de rechazar al Ajax y otras opciones, la agencia de representación de Ceballos, Lian Sports, como apunta el periodista Manolo Nieto, tiene negociaciones abiertas con dos clubes, una de ellas avanzada a tenor de que el Betis le ha vuelto a comunicar que todavía no es posible la operación al no haberse abierto la fisura salarial necesaria.

Además, reflejo de las buenas intenciones heliopolitanas, le han pedido a la agencia que les informen antes de firmar por otro club para intentar solucionarlo de la forma que haga falta para no perder la oportunidad que se estaba esperando para cristalizar el ansiado regreso de Dani Ceballos, que, a su vez, le ha trasladado a sus representantes que la prioridad absoluta es el Betis.

Como le consta a ESTADIO Deportivo, esta situación puede dar un vuelco en cualquier momento y que haya luz verde para sentarse de forma definitiva para cerrar el acuerdo, pero, a día de hoy, todavía queda un cabo suelto fundamental que preocupa en cierto modo al beticismo, o, como mínimo, le inquieta.