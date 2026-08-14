El Galatasaray piensa en Ez Abde como alternativa a Gabriel Martinelli y ya habría contactos

Medios otomanos encartan al extremo marroquí, que se recupera de una lesión de rodilla que le dejó sin Mundial, aunque se recuerda que en La Cartuja exigen como contraprestación los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión; multiplicar el salario del ex culé no sería ningún problema

El Galatasaray contempla la de Ez Abde como su principal alternativa a Gabriel Martinelli en este mercado de fichajes, que abrocha en Turquía tres días después que en LaLiga (en concreto, el viernes 4 de septiembre por la noche). Así lo desvela 'Fanatik', uno de los principales medios deportivos del país, que se atreve, incluso, a vestir ya al de Beni Melal con la camiseta roja y dorada del vigente campeón de la Süperlig y club más laureado en tierras otomanas (26 Ligas, 18 Copas y 16 Supercopas), amén del pionero en títulos internacionales (ganó en 2000 la Europa League y la Supercopa de Europa, seis años antes de que el Kayserispor venciese en la Intertoto 2006).

La baja fiscalidad en la nación euroasiática (los deportistas apenas tributan el 30%, once puntos menos que en España) y el poderío económico de la entidad del Ali Sami Yen permitiría ofrecer al extremo marroquí un salario varias veces superior al que percibe aquí, aunque allí se recuerda que el Real Betis exige como contraprestación los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión (el 16% iría a parar a las arcas del FC Barcelona), 20 millones por encima de su tasación por parte de la web especializada 'Transfermarkt' y listón inicial seguramente en la puja desde Estambul, habida cuenta de que por el brasileño, valorado en 45 millones, han ofertado eso mismo al Arsenal.

Se anuncian contactos con el nuevo agente de Abde

Este jueves, incluso, se especulaba con un giro en las negociaciones para apuntalar el flanco izquierdo del ataque del 'Galata' por las reticencias en Londres para deshacerse de Gabriel Martinelli, destacando la prensa local que el club afincado en el barrio de Seyrantepe se habría reunido ya en sus dependencias del RAMS Park con el agente de la alternativa en cuestión al futbolista suramericano. Están dispuestos a que la próxima sea su gran inversión de este verano, tras haber contratado solamente al pivote Ugochukwu (cedido) y al lateral zurdo Erden, sobre todo viendo cómo sus vecinos Fenerbahçe y Besiktas están fichando a lo grande: Lukaku, Greenwood, Vlahovic...

Su futuro, salvo sorpresa mayúscula, está en España

Sondeado brevemente por la Roma este verano, el propio representante de Ez Abde, un Antonio Caamaño que se encarga desde hace escasas fechas de los intereses del de Beni Melal, aseguraba que no habrá sorpresas con el extremo y que seguirá en el Real Betis, aunque, como es lógico, con un mercado abierto todo puede ocurrir. Su precio prohibitivo (60 millones de euros), el nulo interés del internacional marroquí por abandonar España y su deseo de disputar la Champions League como verdiblanco alejan a priori la opción del Galatasaray. Antes al contrario, si llega algún club con ese dinero y lo seduce, siendo de una Liga no menor (léase la Premier League), podría haber giro.