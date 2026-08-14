Un cambio controvertido en la asignación de entradas visitantes: la proximidad geográfica con el destino

Hasta un 30% de las localidades disponibles (el total de la quinta parte reservada para peñistas y el 10% para los socios 'Soy Bético') se asignará atendiendo a la cercanía de los solicitantes con el escenario del partido, dando prioridad a los que residan en esa comunidad autonóma

El Real Betis ha informado de los nuevos criterios que regirán en el reparto de entradas visitantes a lo largo de la temporada 26/27, que incluye uno bastante controvertido a tenor de las reacciones que ya se están produciendo en las redes sociales. Se trata de la proximidad geográfica, que, tras la petición de muchos de los miles de aficionados verdiblancos que viven lejos de Sevilla, se ha incorporado al proceso de asignación como prioridad. Se pretende, de esta forma, otorgar a aquéllos la oportunidad de ver en directo al equipo de Manuel Pellegrini cuando visite las comunidades autónomas en que residen.

Se mantienen, eso sí, los porcentajes como en la 25/26, pues el 80% de las localidades cedidas por los clubes rivales que ejercerán de anfitriones con el heliopolitano irán a parar a los socios, mientras que el 20% será para las peñas. Sin embargo, el paquete más importante se repartirá de otra manera, siendo el 70% para los abonados (la mitad, el 35%, según antigüedad y la otra, por sorteo) y el 10% para una modalidad que se va a potenciar este curso, 'Soy Bético'. Aquí es donde se implantará la mencionada cercanía al escenario del choque, que capitalizará la primera asignación, al tiempo que, si hubiera sobrantes, se abriría al resto de peticiones, ya sin elegir por origen de las mismas.

Además, el club de La Cartuja anuncia que, de la quinta parte de los tickets reservados para peñistas, la distribución será igualmente por proximidad geográfica y sorteo. "El Real Betis Balompié informará, partido a partido y a través de los canales digitales habituales, de las zonas preferenciales en este proceso para los socios 'Soy Bético', conforme al criterio de proximidad geográfica. Estos criterios vendrán determinados por el número de solicitudes y la disponibilidad de entradas, dando prioridad a aquéllos que residan en la comunidad autónoma donde se dispute el partido", aclaran desde la sede colindante con Santiponce.

Así será el proceso

"Como en temporadas anteriores, los interesados en asistir a un partido visitante deberán inscribirse en su área privada de socio, de manera individual o en grupos de hasta tres personas, y abonar el importe de la entrada, que quedará retenido en su cuenta bancaria hasta que se resuelva la asignación", comunicada y aceptada luego por correo electrónico, mientras que en la participación en estos sorteos "tendrán prioridad los abonados que hayan alcanzado el 80% de asistencia a los partidos locales o uso de los servicios del abonado durante la presente campaña 2026/27".

En lo referente a las peñas, "las cercanas a la localidad donde se dispute el partido recibirán 10 entradas por el criterio de proximidad geográfica. Por su parte, en la modalidad de sorteo, cada peña podrá optar, durante este ejercicio 2026/2027, a un máximo de 5 localidades cuando el total de solicitudes sobrepase el número de entradas disponible, con el objetivo de que el mayor número de peñas pueda acompañar al equipo. Asimismo, todos los beneficiarios de estas entradas de peñas, en el caso de no ser socios abonados o socios 'Soy Bético', deben registrarse como Soy Bético Digital, de forma completamente gratuita".