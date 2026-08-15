Puntos uno por uno del Sevilla frente al Rayo Vallecano: Peque instala la felicidad en el Sánchez-Pizjuán

El club nervionense ha conseguido lo que parecía imposible y suma sus primeros tres puntos en un encuentro en el que ha ido de menos a más, acabando con un gol de Peque para materializar la locura en Nervión; así lo hemos vivido y contado en directo

El Sevilla FC ha hecho el milagro en su primer partido de liga y ha logrado la victoria en el último segundo del encuentro. Un clamoroso error de Sangante volvió a instalar el run run en el Sánchez-Pizjuán, que volvía a ver a ese equipo plano y sin ideas que no era capaz de hacer prácticamente nada. Sin embargo, ya en la segunda parte, los cambios trajeron un aire nuevo que provocó mayor aluvión ofensivo. Así llegó el penalti de Miguel Sierra y el gol de Guridi; provocando que la segunda parte tuviese un mayor color rojiblanco. Cuando agonizaba ya el encuentro, un penalti sobre Robbie Ure fue anotado por Peque para instalar la locura en Nervión.

Las notas sevillistas frente al Rayo Vallecano

Vlachodimos: 4

El salvador del Sevilla el pasado año tuvo que enfrentarse a los fantasmas de nuevo de forma muy temprana. Error en la salida de balón, recibe el balón Sangante que espera a que Vlachodimos reciba. Este no llega y el más listo de la clase es Álvaro García. Una acción que marca mucho su nota, ya que realmente poco tuvo que actuar.

Juan Iglesias: 6'5

Debut más que bueno para el exsoldado de José Bordalás. Desde el carril derecho, supo parar las distintas acometidas rayistas y subir al ataque sin contemplaciones. Un partido que casi que revela el hombre de confianza para García Plaza en esa plaza.

Sangante: 3

La lástima es que su error tan clamoroso hace que la nota baje muchísimo e, incluso, que los nervios asolasen en ciertos tramos. El francés ha firmado la peor carta de presentación posible, con una desconexión clave que provocó el gol de Álvaro García. Posteriormente, fue mejorando e, incluso, rompiendo líneas de ataque. Pero hay detalles que marcan, y su gravísimo error no se puede obviar, aunque su encuentro no sea acorde a la nota.

Kike Salas: 5

Una vez más, el líder de la defensa sevillista. En un día más que especial para él, donde cumplía cien partidos con la camiseta, volvió a mostrar esa robustez y templanza que le hace falta a una zaga como esta. Ya en los últimos minutos, una clamorosa entrada le costó la expulsión, con la idea de evitar un contrataque.

Suazo: 4'5

En más de una ocasión, y como ya le venía pasando la pasada campaña, superado en las acciones por su banda que debían de ser corregidas por la zaga. Al igual que a la hora de subir al ataque, donde no se le veía en esas acciones.

Agoumé: 7

El centrocampista francés demuestra que es uno de los pocos con cartel de este Sevilla. Cuando tiene su partido bueno, lo tiene, y ha sido este sábado uno de esos días. Control del centro del campo y sin miedo a coger galones en la creación.

Nico Guillén: 5

Hay que tener calma con una de las promesas de la Carretera de Utrera. Con apenas 18 años, ha hecho su debut en LaLiga y, a pesar de que ha estado en un tramo donde el centro del campo no ha dominado, no le han temblado las piernas. Cuarenta y cinco minutos únicamente, por lo que hay que seguir viéndolo.

Guridi: 6'5

Otro de los debutantes que no ha desentonado en este primer encuentro. Con personalidad y veteranía, lo necesario en un equipo que lucha por no bajar, ha cogido el timón del centro del campo y ha sabido medir los tiempos; sumando también interesantes incorporaciones al ataque. Por cierto, detalle no poco reseñable, el lanzador de penaltis de este equipo.

Oso: 6

Lo intentó en varias ocasiones e ilusiona ver algo distinto en ese costado izquierdo. Aún queda por ver la resolución del tema de su renovación, y si no ha sido su última aparición en el Sánchez-Pizjuán, pero es el nuevo extremo para García Plaza.

Miguel Sierra: 7'5

El más decisivo y el que más personalidad ha demostrado en este encuentro. Si alguien dijese que este jugador estaba el año pasado en el Sevilla Atlético, poca gente lo creería. Grandes minutos de un jugador desequilibrante y al que no le temblaron las piernas a la hora de encarar portería rival. Buena muestra de ello es ser el que provocó el penalti.

Isaac Romero: 4

La única clara de la primera parte ha estado en su cabeza, pero no ha sabido posicionarse cuando estaba sin oposición alguna para mandar el balón entre los tres palos. El lebrijano, a pesar de ciertas internadas e intentos, no ha estado en el encuentro y ha sido sustituido al descanso por Ure. Habrá que ver el desarrollo del escocés, pero parece claro el nombre que estará en la punta sevillista.

Luis García Plaza: 5

No tiene culpa de que, una vez más, un error personal garrafal cueste un gol en contra. Y tampoco de poder hacer mucho más con los jugadores que tiene. Pero su reacción en la segunda parte, metiendo a Ure y Peque, provocó un cambio en el equipo, que empezó a ir arriba, que no es poco. Un aprobado raspado por esa reacción.

Robbie Ure: 5

No se puede decir que fuese el debut soñado del jugador, que apenas dejó un control en el encuentro y varios intentos de cazar el balón.

Peque: 5

El catalán impulsó algo el ataque sevillista, aunque sus fallos en la toma de decisión marcaron varias acciones de ataque. Personalidad para coger los galones en el penalti definitivo y mandarlo a la escuadra ante lo que nada pudo hacer Batalla.

Ejuke: 5

No se sabe lo que va a ocurrir con él aunque, si algo parece, es que si sale desequilibra como siempre. Con más o menos calidad, pero eso lo cumple.

Manu Bueno: ND