El orgullo del padre de Kike Salas, capitán del Sevilla y centenario: "No nos lo creemos"

Noche especial para el central de Morón de la Frontera que, frente al Rayo Vallecano, ha conseguido la hazaña de disputar cien partidos con la camiseta hispalense; todo ello en el estreno de una temporada en la que también estrena condición de capitán

Hay días más que especiales en la carrera de un futbolista, en los que piensa que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Casi con total seguridad, eso es lo que sentirá Kike Salas en este comienzo de temporada. El canterano sevillista ha cumplido, frente al Rayo Vallecano, cien partidos con la camiseta nervionense. Un número al alcance de muy pocos y que le confirma como uno de los grandes talentos que han salido de la tan codiciada Carretera de Utrera, de la que tanto talento se ha exportado. El de Morón de la Frontera, a pesar de haber tenido que vivir una de las épocas más complicadas de la entidad, se ha erigido como uno de los líderes de la primera plantilla y resulta complicado ponerle límites al defensa.

Por si alcanzar esta cifra fuese poco, hay algo que hace la noche todavía más especial. Lo anunció Luis García Plaza en una entrevista durante la pretemporada: Kike Salas iba a formar parte del grupo de capitanes del club esta temporada. Por lo tanto, el canterano estrena en la noche de hoy esa condición tan especial, aunque el brazalete en los primeros compases lo llevó Gabriel Suazo.

Con veinticuatro años de edad, su rendimiento sigue creciendo temporada tras temporada. A pesar de que la pasada campaña atravesó un tramo con poco protagonismo bajo las órdenes de Matías Almeyda, terminó asentándose como imprescindible en una zaga muy canterana, con la aparición de Andrés Castrín como su socio. El central siempre se ha caracterizado por su gran juego aéreo, que, de hecho, le ha permitido ver puerta en más de una ocasión. También destaca por su juego con los pies, siendo una de las piezas más recurrentes en la salida de balón desde atrás del equipo sevillista.

Todo lo vivido en el día de hoy supone el premio a un jugador que debutó con el primer equipo de la mano de Julen Lopetegui en la temporada 22/23, en la victoria frente al RCD Espanyol, que fue un bálsamo para un Sevilla que firmó un desastroso comienzo de Liga. Tras varias participaciones más y una cesión al CD Tenerife en el mercado de invierno, terminó asentándose en la campaña 23/24, en la que tuvo mucha participación con Quique Sánchez Flores, que no dudó en confiar en él. Ahora queda por ver qué pasos sigue dando el central sevillista y si puede llegar a convertirse en un auténtico referente dentro de la entidad.

Un momento más que bonito para sus padres

En la previa del encuentro, en los micrófonos de ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder charlas con Enrique Salas, padre del defensa y uno de los precursores en hacer que su hijo pudiese comenzar su carrera futbolística. En este día tan especial, se ha mostrado especialmente emocionado. "Un día especial, como que no te lo crees. Cuarta temporada y canterano, con la solera que tiene ese canterano de Sevilla. Es un momento emotivo, no nos lo creemos", declaró.

Este año, tal y como hemos comentado, estrena una condición más que especial y que llena de orgullo también a la familia. "No es una persona demasiado efusiva, es cortada. El míster ha confiado que el año pasado tuvo algo de capitanía y lo ha compartido según me dijo Kike, que lo va a compartir con Suazo a la espera de cierre del mercado. Un orgullo ser sevillista. Con 22 días tuvo la suerte de pisar el césped y el estadio Sanchez-Pizjuán, pues ¿qué te voy a contar? Para nosotros es un orgullo estar aquí hoy".

Muchos son los momentos que vienen a la cabeza cuando un hijo debuta en el estadio, y estos también se arremolinan este sábado. "Ella fue la primera que se mosqueó cuando lo metí en el campo de tan pequeño y los años que lleva de canterano. He llevado muchos recuerdos aquí vividos en el estadio", finalizó.