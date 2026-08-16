Revisión exprés para anular el penalti a Isaac Romero en el Sevilla - Rayo: el audio del VAR

Avisado por Trujillo Suárez, De burgos Bengoetxea acudió al monitor y respondió de inmediato tras la apreciación de su asistente y apreciar las imágenes durante pocos segundos

El penalti decisivo que le dio el triunfo al Sevilla contra el Rayo Vallecano, cometido por Lejeune sobre Robbie Ure, no fue la única polémica del choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pues se señalaron hasta tres penas máximas y se anuló el 0-2 a Isi Palazón por falta previa a su remate.

El penalti del 1-1, por patada de Álvaro García a Miguel Sierra no admite discusión por la claridad del impacto, pero ya había señalado a los once metros en el área rayista. Y es que De Burgos Bengoetxea consideró punible la caída de Isaac Romero cuando trató de superar a Batalla y el meta rayista se interpuso entre él y el balón, acabando el lebrijano por los suelos.

El colegiado vasco no lo dudó y decretó penalti, provocando protestas masivas por parte de los franjirrojos, sobre todo por parte del meta argentino, que dijo que no en repetidas ocasiones.

Trujillo Suárez aconsejó a De Burgos Bengoetxea que revisara la jugada

Entonces, Trujillo Suárez, responsable en la sala VOR decidió intervenir para propiciar una revisión exprés por parte de De Burgos para finalmente dar marcha atrás, tal y como queda reflejado en el audio del VAR hecho público por la Real Federación Española de Fútbol.

"Richi, te recomiendo una revisión para que analices el penalti señalado", avisó Trujillo Suárez al colegiado principal, lo que dio lugar a que acudiera a la pantalla para ver las imágenes de la acción.

Una vez en el monitor, el responsable del VAR le comunicó su apreciación mientras contemplaba el lance a cámara lenta en la banda de los banquillos. "Yo observo que el guardameta no toca al delantero, sale a buscar el balón y luego es quien contacta el jugador del Sevilla con el portero", apuntó Trujillo, que recibió respuesta prácticamente inmediata por parte del árbitro.

El colegiado no se lo pensó y anuló el penalti

De hecho, segundos después transmitió su decisión definitiva sin necesidad de ver la acción desde más ángulos: "Vale, voy a cancelar el penalti". Acto seguido lo ejecutó y anuló la pena máxima que había pitado en directo al compartir el punto de vista de su asistente en la sala VOR.

Al contrario que en esta acción, en el penalti que decidió el choque Trujillo Suárez no vio necesario avisar a De Burgos para que revisara las imágenes y, por ende, no se desplazó al monitor, manteniendo lo que había pitado pese a las protestas de los futbolistas del Rayo Vallecano, que después estallaron en zona mixta, como ocurrió con Álvaro García.

“Ha habido tres penaltis… El partido ha sido igualado, pero creo que con demasiado protagonismo para quien no tiene que ser protagonista”, indicó el extremo, que sí admitió que el suyo sobre Miguel Sierra sí fue penalti.