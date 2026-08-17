El debut de Calatrava con el Espanyol: "Ha estado bien, pero puede dar más"

El extremo, que cumplió con nota en su primer partido oficial, se ganó los elogios y la exigencia de Manolo González, convencido de que el ex del Castellón "aún puede dar mucho más y será más determinante"

El Espanyol venció al Levante en el estreno de ambos conjuntos en la nueva temporada de LaLiga EA Sports. En este sentido, una de las buenas noticias en el conjunto de Manolo González fue el debut oficial de Álex Calatrava, que fue titular y disputó 72 minutos ante el equipo de Luis Castro, que no tuvo su mejor día en el RCDE Stadium. Además, el exjugador del Castellón recibió los halagos: "Ha estado bien, pero puede dar más".

A la espera de regresos como el de Javi Puado, Álex Calatrava fue elegido en el once titular para el choque ante el Espanyol. Uno de los fichajes del equipo perico en este mercado entró en la alineación antes que otros como Pere Milla, que tuvo protagonismo la pasada campaña. Por ello, Manolo González optó por el exfutbolista del Castellón en la parcela ofensiva junto con Javier Hernández, Dolan y Roberto Fernández, que fue decisivo.

Álex Calatrava cumple con nota en su debut oficial con el Espanyol

Álex Calatrava se mostró activo en su debut oficial con el Espanyol en LaLiga EA Sports. El extremo dejó dos remates totales durante que el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, de los cuáles ambos fueron entre los tres palos. Las llegadas fueron sucesivas en el conjunto de Manolo González, que registró un total de 16 lanzamientos a lo largo de los 90 minutos, lo que pone en evidencia el 3-0 en el resultado final del choque.

Álex Calatrava vio la tarjeta amarilla en el minuto 63, poco antes de que fuera sustituido en el 72' por Pol Lozano. Manolo González decidió mover aquí el banquillo con el marcador del RCDE Stadium señalaba el 2-0 a favor del Espanyol. Además, los cambios tuvieron sus frutos, ya que el canterano Rafel Bauzà dio una asistencia a Dolan para que firmase el 3-0 final y definitivo que daba los tres primeros puntos al equipo perico en LaLiga EA Sports.

Manolo González alaba el debut de Álex Calatrava

Tras la finalización del encuentro, Manolo González valoró el debut de Álex Calatrava, así como el de Roger Hinojo, que llegó este verano procedente de la Cultural Leonesa: "Cala aún puede dar mucho más y será más determinante. Ha estado bien, pero puede dar más. Yo confió mucho y lo hará mejor seguro. Con Hinojo hay que estar tranquilos y tener calma, porque un día fallará y tenemos que estar para ayudarle".

Además, Manolo González destacó la ubicación de Álex Calatrava en el terreno de juego y su compatibilidad con Javi Puado, que espera la luz verde para volver a vestirse de corto tras su grave lesión de rodilla: "Para Javi y Calatrava es una posición ideal. Hay que tratar de tener la pelota más tiempo, que la hemos tenido durante gran parte del partido. Javi ha crecido muchos en las cesiones, que es algo que siempre he defendido".

Manolo Gonzaléz pone el foco en el Real Madrid

Las buenas sensaciones de Álex Calatrava, uno de los fichajes del mercado, en su debut con el Espanyol le pueden abrir las puertas de nuevo de la titularidad ante el Real Madrid. El conjunto de Manolo González recibirá al equipo dirigido por Mourinho el próximo sábado en el RCDE Stadium, en la segunda jornada de LaLiga. Tras no poder jugar la primera por el aplazamiento del choque, los blancos se estrenarán a domicilio contra el club perico.

Manolo González, tras el 3-0 ante el Levante, dejó clara la importancia de haber conseguido la victorias antes de medirse a dos rivales de nivel en LaLiga EA Sports: "Ganar siempre es importante y te ayuda a crecer para afrontar los partidos con otra calma. Ahora tenemos al Madrid y a la Real Sociedad, que son partidos complicados. Si estamos bien podemos competir con cualquiera, eso no quiere decir que vayas a ganar".