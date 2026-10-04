Palo de Bryan Zaragoza al Celta de Vigo: "Lo del año pasado iba por otro lado"

El malagueño confirmó que su intención en Baláidos era la de "conseguir objetivos" en una entrevista para el diario AS. "Si me mquwedo en Vigo, hubiera ido al Mundial", afirmó el actual jugador del Espanyol

Bryan Zaragoza está tratando esta temporada en el Espanyol de asentarse en equipo después tres temporadas consecutivas en las que pasó hasta por cuatro clubes como son Osasuna, el Celta de Vigo, la Roma y el conjunto perico. Bryan Zaragoza pareció asentarse el pasado curso en el Celta de Vigo, tanto que a las órdenes de Claudio Giráldez participó en un total de 19 encuentros de Liga hasta su salida en el mercado de fichajes invernal. De Vigo puso rumbo a la Roma, donde apenas jugó cuatro partidos en la Serie A.

Por tanto y tal y como el propio Bryan Zaragoza ha confirmado en una entrevista para el diario AS, la idea del malagueño es asentarse en el Espanyol después de varios años dando tumbos por el fútbol español. Sin obviar que si hubiese seguido en el Celta de Vigo habría tenido serias posibilidades de ir al Mundial con España, cuando fue cuestionado por su salida de Balaídos, desconcertó con su respuesta.

La salida de Bryan Zaragoza del Celta de Vigo

Preguntado Bryan Zaragoza por sus cambios de equipo desde que fichó por el Bayern de Múnich, el jugador cedido en el Espanyol confesó que en parte fuer por fallos propios pero cuando habló de su salida del Celta de Vigo, su respuesta fue diferente: "Es una de las cosas que me han cansado, sí, y es verdad que las primeras veces fueron fallos míos. Pero lo del año pasado iba por otro lado, yo quería conseguir objetivos que no eran posibles en Vigo".

Además, cuestionado sobre esos objetivos de los que hablaba, Bryan Zaragoza apostó por metas internas además del de poder asistir al Mundial con España: "Mi objetivo era al Mundial, pero me refiero a otros objetivos internos. De hecho, yo creo que si me quedo en Vigo hubiera ido al Mundial".

El fichaje que le solucionó la vida a Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza dejó claro que no se arrepentirá nunca de haber fichado por el Bayern de Múnich cuando era jugador del Granada, con el que meses antes había subido a Primera: "Nunca me arrepentiría de haber dado ese paso. Cuando te viene un club tan grande, no puedes rechazarlo. A un chico que comienza le dices “vas a jugar en el Bayern de Múnich” y ni te lo piensas. Venía de ser suplente en Segunda, de jugar de titular los seis últimos partidos, subir a Primera, y llevaba diez partidos cuando me firma el Bayern. Algo así no suele pasar. Y tampoco me arrepiento porque me solucionó la vida, a mí y a mi familia".

Su momento y su fichaje por el Espanyol

Bryan Zaragoza confesó que llegó al Espanyol con un déficit físico tras una lesión que sufrió en Roma y qu ele impidió entrenarse con el Bayern: "Vine con un déficit importante, porque no había hecho pretemporada. Traía una lesión (de rodilla) de la Roma, así que en Alemania no me entrené con el grupo. Ahora, como quien dice, llevo un mes compitiendo, pero no a mi máximo nivel, por eso estas tres semanas me están viniendo bien para estar ya casi al cien por cien a la vuelta".

Bryan Zaragoza busca reencontrarse con su mejor nivel en el Espanyol

Por último, el malagueño dejó claro que la ilusión que le transmitió el Espanyol fue clave para llegar al cuadro perico: "Porque el proyecto que me presentaron yo creo que fue ideal. Tuve claro dónde quería ir. Yo hablé con Manolo, hablé con Monchi, con Miguel Ángel (Gómez), y la verdad es que me transmitieron confianza, ilusión, me gustó mucho el proyecto y me decanté por venir".