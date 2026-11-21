El club verdiblanco cierra la noche de previa con el capitán verdiblanco como narrador, con unas imágenes en las que se ven momentos de las tres últimas victorias en el Sánchez-Pizjuán y con cánticos en sonido ambiente como arenga de cierre

El Betis apela a su afición para el derbi con una imagen de béticos animando bajo el lema Todo al Verde. / Real Betis

"Teñir de verde la ciudad". Bajo la sombra de ese lema, que se podía leer en una pancarta de ese color que cubría casi toda la grada lateral del Campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ha transcurrido en la mañana de este viernes el último entrenamiento del Real Betis antes de El Gran Derbi que disputará ante el Sevilla FC en la tarde de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La cuenta atrás está a punto de agotarse y sólo quedan unas horas para un partido que desde inicios de curso está marcado en los calendarios de los sevillanos. En rojo, los de Nervión, que han tirado de conjura colectiva en las puertas del estadio; en verde, para los de Heliópolis. La pasión se siente en el ambiente y el Real Betis, siempre activo en redes sociales, ha acelerado el corazón de su hinchada con un vídeo de 'buenas noches' que acaba con el sonido ambiente del popular cántico de "Ahora, Betis, ahora, no dejes de atacar; ahora, Betis, ahora porque el gol ya va a llegar".

Imagen de la celebración del Betis tras ganar en el Sánchez-Pizjuán por 0-2 en noviembre de 2025. / Imago

"Una grada. Un equipo. Una misión. ¡A por El Gran Derbi!"

El hilo conductor lo marcan las palabras del calmado análisis que ha hecho en la previa Isco Alarcón﻿, un jugador que vivió por primera vez El Gran Derbi con la camiseta del Sevilla FC y que saltará este sábado al Sánchez-Pizjuán con el brazalete de capitán del Real Betis. "Una grada. Un equipo. Una misión. ¡A por El Gran Derbi!", exclama la entidad verdiblanca acompañando el motivador vídeo compartido en redes sociales.

Además, en las imágenes se puede ver recuerdos de las tres últimas victorias ligueras del Betis en Nervión con protagonismo para Beñat Etxebarria﻿, autor de un doblete con sendos goles de falta directa en el 1-2 del 2 de mayo de 2012; Cristian Tello, haciendo la manita en el 3-5 del 6 de enero de 2018; los gritos eufóricos de Marc Bartra y Álvaro Valles tras el 0-2 de la pasada campaña; y la celebración en la zona visitante de los goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

"Confiamos en el equipo que tenemos, en cómo lo estamos haciendo y ojalá podamos sacar los tres puntos, porque es lo que queremos". "La clave está en tener personalidad y en intentar jugar al fútbol, que es lo que mejor sabemos﻿. Estamos ante una oportunidad muy bonita en un campo complicado". Ésas son las dos frases que ha rescatado el Real Betis de su reciente entrevista con Isco antes de irse a la cama pensando en la misión que tienen este sábado: "Teñir de verde la ciudad".