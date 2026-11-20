El centrocampista utrerano no ha podido superar sus molestias físicas, se ha caído de la convocatoria de Manuel Pellegrini para El Gran Derbi de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán y está casi descartado para el duelo de Champions ante el Slovan Bratislava

El Gran Derbi es un partido que pone en juego tantas emociones que, para bien o para mal, puede influir de manera importante en el estado anímico de los futbolistas. Sobre todo en un caso como el de Dani Ceballos. Uno de los grandes alicientes de volver al Real Betis nueve años después de su marcha al Real Madrid era vivir partidos como el de este sábado ante el Sevilla FC; pero una inoportuna lesión le ha dejado fuera de combate en la previa del esperadísimo día.

Más de una década esperando este momento y...

Ha trabajado mucho por compensar la falta de ritmo derivada de su falta de ritmo en el Madrid y superar algunos problemas físicos; todo ello con el handicap añadido de llegar ya con el mercado estival de fichajes cerrado y de quedarse sin pretemporada. Justo antes del parón expresaba buenas sensaciones, asistiendo en Elche y dejando su mejor imagen. Sin embargo, el destino le tenía guardadas estas inoportunas molestias musculares que le hacen perderse el que iba a ser su redebut en el derbi sevillano.

Dani Ceballos salta al césped de La Cartuja entre aplausos de la afición del Betis. / @danifuli10

Tenía muchas ganas. En primer lugar, porque no vive un derbi desde el Betis - Sevilla desde el 25 de febrero de 2017 y su última visita al Sánchez-Pizjuán como verdiblanco fue el 20 de septiembre de 2016, hace 10 años y 2 meses. Además, en su primera etapa le tocó vivir una época muy oscura en Heliópolis y esta vez llegaba a Nervión buscando celebrar su primer triunfo tras estrenarse con un empate seguido de cinco derrotas﻿. Ceballos vuelve a verse obligado a seguir esperando.

La reacción de Dani Ceballos tras confirmar que se pierde el derbi

"Duele, y mucho, no poder estar en el campo en un partido tan especial", ha expresado el centrocampista utrerano en una 'storie' de Instagram en la que promete vivir con plena intensidad el partido contra el Sevilla FC pese a tener que vivirlo como un espectador más: "Estaré desde la grada apoyando a mis compañeros hasta el final. ¡Vamos, mi equipo!", ha añadido el retornado futbolista verdiblanco, reaccionando así a la mala noticia con la que arrancó este viernes.

Captura del mensaje que ha compartido Dani Ceballos en Instagram explicando que le duele mucho perderse el derbi por lesión. / @danifuli10

Aunque completó la primera semana de parón liguero ejercitándose con el resto del grupo, Dani Ceballos empezó esta segunda semana con preocupantes molestias musculares y se convirtió en noticia al no saltar con sus compañeros al entrenamiento matinal del martes. Tras ausentarse también el miércoles, se probó en la sesión del jueves y las sensaciones no fueron positivas.

Casi descartado para visitar al Slovan Bratislava en Champions

En la mañana de este viernes, Ceballos ha vuelto a ser examinado por los médicos, que han descartado una dolencia grave pero han desaconsejado su convocatoria para El Gran Derbi, además de poner en seria duda su disponibilidad para el choque del martes, en Eslovaquia ante el Slovan Brastislava, en la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini.

"Dani Ceballos no alcanzó a recuperarse de una molestia y no era bueno forzar. No estaba en condiciones de jugar", ha explicado, antes incluso de anunciar la lista de convocados para enfrentarse al Sevilla FC, el técnico chileno, quien ve muy difícil contar con él para Bratislava: "Para el día martes... El derbi está bastante cercano al próximo partido, así que es probable que le cueste llegar". Además, se lo pierden José Antonio Morante por lesión -una contusión en la cadera- e Iker Losada por decisión técnica-.