El técnico chileno ratificó que el utrerano se pierde el derbi y añadió que tendrá difícil llegar para la Champions, a la par que confirmó la presencia del Cucho y apuntó que el derbi puede ser una oportunidad para Antony de reivindicarse

El foco de la rueda de la prensa de Pellegrini se centraba especialmente en conocer si Dani Ceballos entraba finalmente en la lista de convocados para el derbi de este sábado después de que hoy volviera a trabajar al margen del grupo y el técnico ha sido tajante.

De ese modo, el preparador chileno ha confirmado que el utrerano no se encuentra en condiciones de integrar la convocatoria y que causará baja contra el Sevilla después de haber trabajado solo un día con el resto de los últimos cuatro.

Pellegrini asegura que Ceballos podría perderse también la Champions

"Dani Ceballos no logró recuperarse de una molestias que ha arrastrado esta semana y no estará en la lista para el derbi﻿. Quedan muchos partido por delante para que los pueda jugar", señaló el 'Ingeniero', que, además, ve complicado que se encuentre disponible para el partido de Champions del martes en Bratislava: "El día martes está muy cercana y creo que le costará llegar pues apenas hay tiempo para la recuperación".

Sin duda, se trata de una baja muy importante para Pellegrini y más ahora que el utrerano empezaba a mostrar su mejor versión.

Cucho y Riquelme, listos

En el capítulo de buenas noticias, ratificó la reaparición de Cucho Hernández tras una larga lesión y también la presencia de Rodrigo Riquelme después de haberse perdido varios entrenamientos por una faringitis.

"Ha sido una semana con varios contratiempos e inconvenientes, pero tanto Cucho como Rodrigo están listos para disputar el partido", explicó Pellegrini, al que le cuestionaron si el colombiano está para ser titular: "Ha entrenado cada vez con más carga y ha respondido. Entra en la lista y por tanto está listo para jugar".

´Sin embargo, no quiso entrar en detalles sobre quién será el elegido como punta de lanza, si Troy Parrott, el cafetero o Aitor Ruibal. "Tanto Troy como Cucho y Aitor están en la lista, por lo que todos tienen opciones. Mañana veremos quién comienza, pero también son importantes los cambios que puedan entrar después. Tenemos un plantel competitivo con el que hay que salir adelante.

"Antony no está atravesando su mejor momento"

También se le cuestionó sobre si el derbi puede convertirse en un punto de inflexión para Antony, que atraviesa por un bache importante en La Cartuja. "No creo que sea así. Antony no está pasando su mejor momento, pero trabaja mucho por el equipo y se esfuerza para poder concretar las jugadas. El derbi es buen momento para reivindicarse, pero tampoco puede definir nada".