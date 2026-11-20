El conjunto insular se enfrenta este domingo al Sporting en El Molinón y lo hará con muchas ausencias

Ale García será baja este domingo en la visita de la UD Las Palmas al Real Sporting de Gijón al no haberse recuperado a tiempo de unas molestias que ya le impidieron viajar la semana anterior a Granada.

Albert Sánchez tendrá que lamentar la ausencia del atacante grancanario, que se unirá a las de Viti Rozada y Sergio Ruiz, quienes ya se ejercitan con el grupo pero no estarán disponibles para ser convocados hasta la siguiente jornada. A ellos se une, por sanción, el defensa ghanés Nicholas Opoku tras ser expulsado en Los Cármenes.

El parte de bajas canario lo completan Sandro Ramírez, en periodo de recuperación de una rotura muscular, y Enrique Clemente y Edward Cedeño, lesionados de larga duración.

Ante esto, el técnico grancanario tendrá que ajustar el equipo ante un Sporting que quiere volver a ganar ante los suyos un mes después de que lo lograran la última vez.

Allí, Andrés Rodríguez tendrá la oportunidad de seguir creciendo. El defensa murciano empezó la temporada en el banquillo, pero ha participado en siete de los ocho últimos encuentros y seis de ellos ya lo ha hecho como titular.

Andrés Rodríguez se gana un puesto en el once

El ex del CD Teruel se ha hecho un hueco en el once como lateral, pese a que llegó este verano a la UD Las Palmas para jugar de central. En este sentido, el propio Andrés Rodríguez asegura que se siente más cómodo actuando como lateral, tanto en la banda derecha como en la izquierda, que en el centro de la defensa.

Andrés Rodríguez se apunta para quedarse fijo en su nueva posición / Imago

El defensa de Lorca considera que ha evolucionado durante las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion, en las que ha ido ganando protagonismo, especialmente por las dificultades del equipo para encontrar un sustituto al lesionado Enrique Clemente en el lateral izquierdo.

Rodríguez se define como un futbolista comprometido con el colectivo y que se guía por sus sensaciones. También percibe una evolución positiva del equipo, que ha ido mejorando progresivamente y ha encontrado una dinámica más favorable desde la llegada de Albert Sánchez al banquillo grancanario.

La plantilla, con José Antonio Caro

En cuanto a la reciente derrota (1-0) ante el Granada, el zaguero mostró su respaldo -y el del vestuario- al guardameta José Antonio Caro, protagonista de un error en el encuentro que costó el partido. Asimismo, señala que uno de los aspectos en los que están centrando sus esfuerzos es mejorar la solidez defensiva y el rendimiento en las acciones a balón parado.

En cuanto al Sporting de Gijón, lo señala como "un rival histórico de la competición" y considera "un orgullo poder jugar en un campo como El Molinón".