Las calles de Las Vegas acogen la primera de las tres últimas carreras del Mundial 2026 de Fórmula 1, donde aún está en juego el subcampeonato, Alonso tiene pocas esperanzas y Sainz, poco más

Con el Mundial de Fórmula 1 decidido desde hace semanas, aún hay mucho en juego en el triplete final que arranca este fin de semana en el circuito urbano de Las Vegas y que pondrá la guinda dentro de dos semanas a un año dominado por Kimi Antonelli y el que cinco pilotos pelean por el subcampeonato.

Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris aún tienen opciones de ocupar la segunda posición en el podio en una temporada que se ha ido igualando en las últimas carreras, con la aparición de Verstappen de forma más constante en la lucha por los triunfos y la intermitencia de Russell y Hamilton, que parecían abocados a la lucha por esa segunda plaza.

No sólo los pilotos se juegan mucho, pues las escuderías también tienen mucho por lo que luchar en estos tres últimos grandes premios. Mercedes ya ha ganado y Ferrari tiene, prácticamente, afianzado el segundo puesto, pero todo está en el aire entre Red Bull y McLaren por la tercera posición; y eso son muchos millones en juego.

F1 Las Vegas 2026 / Imago

Aparte están los españoles, que han vivido un año para el olvido. Fernando Alonso ya ha dejado claro que el circuito urbano de Las Vegas es el que peor se les puede dar a los Aston Martin, ya que sus largas rectas no son lo más propicio ante su falta de potencia. Así que espera poco de este gran premio. Carlos Sainz sí tiene algo más de esperanza, aunque su Williams deberá mejorar a lo que ha ofrecido últimamente para poder estar en los puntos.

Horarios del GP de Las Vegas de F1 2026

La Fórmula 1 continúa en Las Vegas su periplo americano y debido a la diferencia horaria entre España y este país norteamericano, los aficionados a la Fórmula 1 tendrán que reservar las últimas horas del día o la madrugada para ver la acción en pista este fin de semana.

Entrenamientos libres 1: Viernes 20 de noviembre de 01:30 a 02:30 horas

Entrenamientos libres 2: Viernes 20 de noviembre de 05:00 a 06:00 horas

Entrenamientos libres 3: Sábado 21 de noviembre de 01:30 a 02:30 horas

Clasificación (Q1, Q2 y Q3): Sábado 21 de noviembre a las 05:00 horas

(Q1, Q2 y Q3): Sábado 21 de noviembre a las Carrera del GP de Las Vegas: Domingo 22 de noviembre a las 05:00 (50 vueltas).

Dónde ver el GP de Las Vegas de F1 2026

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Las Vegas 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con la clasificación del sábado y la carrera del domingo.