El técnico portugués apenas ha podido trabajar con cinco jugadores del primer equipo durante buena parte del parón, mientras que el Celta ha tenido prácticamente a toda su plantilla para preparar la visita al Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé no jugó el duelo de Francia contra Italia por molestias físicas y fue titular ante Turquía. / IMAGO

El parón de selecciones ha dejado dos situaciones completamente opuestas en cuanto a la preparación del duelo entre el Real Madrid y el Celta del próximo sábado (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu.

Mientras José Mourinho ha visto cómo casi toda su plantilla se repartía por medio mundo para atender los compromisos internacionales, Claudio Giráldez ha podido aprovechar estas dos semanas para trabajar con casi todos sus futbolistas.

Los números reflejan perfectamente esa desigualdad: 17 internacionales del Real Madrid frente a uno del Celta﻿. Una diáspora que ha obligado al técnico portugués a improvisar los entrenamientos con efectivos del filial y que contrasta con la tranquilidad que ha tenido su homólogo gallego para preparar el encuentro. Sebastián Cáceres, convocado por Uruguay para disputar dos amistosos ante Argentina y República Dominicana, ha sido el único futbolista celeste que ha abandonado la disciplina del equipo durante este periodo.

Mourinho, obligado a trabajar sin titulares

La situación del Real Madrid ha sido especialmente complicada. El conjunto blanco perdió inicialmente a 18 futbolistas internacionales, aunque Aurélien Tchouaméni regresó anticipadamente de la concentración de Francia por unas molestias en el abductor derecho. Bernardo Silva también abandonó antes de tiempo la disciplina de Portugal por problemas físicos.

Haciendo recuento, Mbappé, Vinicius, Endrick, Bellingham, Güler, Valverde, Dumfries, Brahim, Konaté, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Trent y Diomande ﻿han estado repartidos por diferentes continentes, dejando a Mourinho con apenas cinco jugadores del primer equipo durante buena parte del parón: Courtois, Lunin, Militao, Rüdiger y Álvaro Carreras﻿.

Más allá de los partidos disputados y el riesgo de posibles lesiones o molestias físicas, lo que más preocupa a Mourinho es el cansancio acumulado por los largos vuelos. Sin ir más lejos, Vinicius y Endrick llegan tras un largo trayecto desde Singapur, donde ha disputado los dos amistosos con Brasil; Fede Valverde regresó de un viaje transoceánico desde Uruguay; Yan Diomande también llega también fatigado tras un largo vuelo desde Gambia después de disputar un partido clasificatorio para la Copa de África, lo mismo que Brahim Díaz, que jugó su segundo partido en Níger.

Por suerte, españoles e ingleses (Cucurella, Huijsen, Bellingham y Trent Alexander-Arnold) pudieron quedarse en Madrid tras enfrentarse en el Metropolitano el pasado domingo.

Esta circunstancia ya preocupaba al entrenador portugués antes de que sus futbolistas se marcharan con sus respectivas selecciones. Después de ganar al Valencia en Mestalla (0-3), el pasado 7 de noviembre, Mourinho no escondió su inquietud por perder el control de la recuperación de sus jugadores. "Me preocupa el parón de selecciones porque, si ellos ahora se quedan conmigo y con mi staff, nosotros tendríamos una atención muy especial a la hora de recuperar a esta gente, pero ellos estarán con sus selecciones", explicó.

José Mourinho se mostró muy preocupado por la fatiga de sus jugadores antes del parón internacional. / IMAGO

El técnico fue incluso más contundente al referirse al estado físico de sus futbolistas: "Ellos están en fatiga extrema", advirtió, reclamando tiempo para recuperar a una plantilla que acumulaba un importante desgaste.

Las lesiones condicionan a ambos equipos

La acumulación de partidos internacionales no es el único problema para Mourinho. El Real Madrid también tiene entre algodones a varios futbolistas. A las molestias de Tchouaméni y Bernardo Silva se suman las lesiones de Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo Goes﻿, que han reducido todavía más las alternativas durante estas semanas.

En el entrenamiento del miércoles, mientras esperaba la reincorporación de sus internacionales, el portugués volvió a recurrir a jugadores del filial. Tchouaméni y Bernardo Silva, por su parte, trabajaron en el interior de las instalaciones, pendientes de su evolución.

Giráldez tampoco ha podido trabajar con todos sus efectivos en plenitud de condiciones. Las lesiones de Borja Iglesias, Carl Starfelt y Miguel Román han condicionado la preparación celeste, aunque el técnico ha contado con mucho más tiempo para trabajar aspectos tácticos y recuperar sensaciones colectivas.

Carl Starfelt se perderá el partido en el Santiago Bernabéu por lesión. / IMAGO

Un calendario cargado pero 'amable' para el Real Madrid

La diferencia en la preparación cobra todavía más importancia por el exigente calendario que espera al conjunto blanco en cuanto a número de partidos. Después de recibir al Celta, el Real Madrid volverá a jugar en el Santiago Bernabéu el martes frente al PSV Eindhoven, en la Champions League, y el sábado siguiente ante el Alavés﻿.

Pese a lo seguido del calendario, se trata de tres encuentros consecutivos en casa que invitan a hacer rotaciones. Mourinho sabe que tiene que gestionar cuidadosamente los minutos y el estado físico de sus futbolistas.

El Celta, que ya consiguió ganar la pasada temporada en el estadio madridista﻿, intentará aprovechar esa circunstancia.