Bernardo Silva hace saltar las alarmas en el Real Madrid

El centrocampista ha sido liberado por la selección de Portugal después de sentir unas molestias en el encuentro ante Dinamarca que sirvió de homenaje a Cristiano Ronaldo

Como siempre que llega un parón, los clubes cruzan los dedos para que el 'virus FIFA' no haga estragos en sus internacionales y verlos regresar sanos y salvos. Una situación que se agrava en los denominados grandes por ser aquellos que más jugadores tienen repartidos por las diferentes selecciones, como sucede con el Real Madrid, donde han sido 17 los futbolistas llamados a filas por sus países.

Solo jugó 10 minutos y prolongó su buen momento con un gol

Obviamente, desde el Santiago Bernabéu están muy pendientes de que todos ellos vuelvan en las mejores condiciones para integrarse al grupo de José Mourinho, que prepara bajo mínimos la visita del Celta de Vigo del próximo sábado. Pero las alarmas han vuelto a saltar con el estado de Bernardo Silva﻿, que salió como suplente e hizo el único tanto de Portugal en la dura derrota ante Dinamarca por 1-4.

Según ha informado la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), el centrocampista blanco acabó con molestias dicho encuentro y no podrá ser de la partida el próximo martes en Gales, donde el combinado luso defenderá la primera plaza de su grupo en la Nations League, en busca de un crece más favorable sobre el papel en cuartos de final.

﻿Incertidumbre en el Real Madrid: no se sabe qué tiene ni cuándo regresará

El ex del Manchester City ni siquiera quedará concentrado a las órdenes de Jorge Jesús y ha sido liberado para que regrese a la capital de España, donde se someterá a las pertinentes pruebas médicas para aclarar el alcance real de su dolencia. De momento, no obstante, reina la incertidumbre, pues en el conjunto madridista no manejan más información sobre su estado ni conocen la fecha exacta de su regreso.

En un duelo que sirvió como homenaje a Cristiano Ronaldo, el mediocentro apenas dispuso de 10 minutos, pero a la finalización del mismo se le pudo ver realizando ejercicios sobre el césped que no hacían presagiar algún tipo de percance físico. Una impresión que ha sido confirmada con un breve comunicado oficial.

"No apto" justo cuando estaba siendo importante para Mourinho

“Bernardo Silva fue evaluado clínicamente y declarado no apto por la Dirección de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, y también fue liberado”, apuntó de manera escueta la nota emitida por la selección portuguesa, lo que deja en el aire el concurso del lisboeta en el enfrentamiento liguero ante el Celta.

Bernardo Silva junto a Jorge Jesús, seleccionador de Portugal. / Imago

Sin duda, se trata de un contratiempo para Mourinho, que esperará a conocer la evolución en los próximos días de un jugador al que había revitalizado en las últimas semanas. Después de un comienzo dubitativo, en el que no conseguía hacerse con un rol importante en el equipo, el internacional luso ha sido titular en los cinco últimos encuentros del Real Madrid, entre LaLiga y la Champions, y ha sido pieza clave en la mejoría del juego blanco.

Mbappé sí estará recuperado para jugar este domingo y Zidane niega mala relación con su pupilo

De forma paralela, quien sí está recuperado de las molestias en los isquiotibiales que le impidieron participar en la derrota de Francia ante Italia es Kylian Mbappé. Así lo confirmó este pasado sábado su seleccionador, Zinedine Zidane, quien avanzó que el 'crack' galo será de la partida este domingo ante Turquía, en Burdeos, y negó que tenga una mala relación con el madridista, como han apuntado algunos medios.

"Cambia todo tener a Mbappé disponible. Preferimos tenerle disponible a que no esté con nosotros, eso está claro. No hay problema con Mbappé. Veremos en qué posición juega porque no voy a dar pista. Sé que mucha gente ha pasado el mensaje de que no tengo buena relación con Mbappé. No lo entiendo. Tengo una relación entrenador-jugador con él. No hay ningún problema. Son tonterías", sentenció el ex técnico blanco, que ya desconvocó también por unas molestias en la zona inguinal a Tchouaméni, duda ante el Celta de Vigo.