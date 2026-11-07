Bernardo Silva arrebata a Bruno Fernandes la capitanía de Portugal tras la marcha de Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal comandad por Jorge Jesús ya tiene nuevo capitán tras la retirada de Cristiano Ronaldo del combinado luso.Bernardo Silva, el jugador con más internacionalidades, ha sido designado nuevo capitán por delante de jugadores muy experimentados con Bruno Fernandes o Rúben Dias

Cristiano Ronaldo deja un vacío inmenso en la concentración del combinado luso tras su retirada de la selección absoluta portuguesa. Con su salida hay muchas cosas que empiezan a cambiar en el equipo nacional. Los goles y asistencias que ofrecía el jugador del Al-Nassr serán lo más complejo de sustituir. Es impensable que algún jugador iguale sus registros con Portugal, y eso que hay grandes promesas que vienen apretando fuerte desde abajo.

Pero la realidad es que hay una responsabilidad que debe asumir alguien con galones dentro de la selección lusa: la capitanía. Y será un jugador de LaLiga quien lleve ahora el brazalete de capitán del combinado ibérico. Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, ha sido el seleccionado por Jorge Jesús para liderar al equipo dentro del vestuario y sobre el terreno de juego. Una decisión que ha podido sorprender algo dentro del mundo del fútbol. Sobre todo porque había otro jugador que tenía galones y alma para ser el nuevo capitán de esta Portugal que se está regenerando con una camada que apunta a pelear por cosas importantes a pesar de perder a Cristiano Ronaldo. Ahora es un equipo mucho más coral y que no depende de las individualidades del astro portugués. De hecho, así quedó demostrado en el mundial o en la última Nations League que ganaron.

Le negaron la capitanía de Portugal a un experimentado Bruno Fernandes

Todo apuntaba a que Bruno Fernandes, jugador del Manchester United, iba a ser el encargado de suplir a Cristiano Ronaldo en el aspecto de capitanía. Es un jugador veterano, con galones en el vestuario, fijo en la selección y con alma de capitán. Pues lleva ejerciendo esa responsabilidad más de 3 años en el Manchester United, algo que no es moco de pavo ni mucho menos. De hecho, en el último partido de Cristiano Ronaldo con Portugal, 'El Bicho' le dio el brazalete de capitán a Bruno Fernandes.

Bernardo Silva, nuevo capitán de Portugal

Pero Jorge Jesús, que de fútbol y gestión de vestuarios entiende algo, ha decidido optar por el jugador del Real Madrid para que sea el comandante de un vestuario exigente durante los próximos meses. Bernardo Silva es la opción más cómoda o más sencilla de ser el jugador con más veteranía dentro del combinado luso y con más internacionalidades (115). Pero la realidad es que esta temporada ha tenido protagonismo con su llegada al Real Madrid. Parece que va a ser una pieza clave para el proyecto de Jorge Jesús, a pesar de ser más bien un elemento de rotación para el Real Madrid de Mourinho.

Comienza la nueva era en Portugal

Ahora le toca afrontar el relevo más importante y comprometido de su carrera como futbolista. Suplir a Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa como capitán y para ello hay que tener valor, agallas y sobre todo mucha personalidad, algo de lo que iba sobrado ‘El Bicho’. Mientras tanto, Bruno Fernandes seguirá esperando su oportunidad a pesar de su experiencia como capitán en la Premier League con el United y ser el jugador más desequilibrante con el que cuenta Portugal entre sus seleccionables. Comienza una nueva era en Portugal; será complicado olvidar a Cristiano Ronaldo, pero Bernardo Silva tiene que ser el gran líder de esta nueva era. Ahora, se tendrá que estrenar en este parón de selecciones ante Dinamarca y Gales en los duelos correspondientes a la UEFA Nations League, donde los lusos llevan un pleno de victorias.