La virtud que ha llevado a David Mella, jugador del Deportivo, a la sub 21: "Si lo hablas con él, en la vida te diría que podría jugar de lateral"

David Gordo, seleccionador sub 21, ha incluido al extremo gallego en la lista para los amistosos ante Japón y Albania de este mes de noviembre, preparatorios para el Europeo de la categoría del próximo año

A sus 21 años, David Mella da un nuevo salto en su carrera y se estrena en una lista de la selección española sub 21. El jugador del Deportivo de La Coruña es una de las grandes novedades en la convocatoria facilitada este viernes por David Gordo para dos partidos amistosos que servirán de preparación para el Europeo del próximo año. Así, la 'Rojita' se medirá contra Japón en Almendralejo (Badajoz) el viernes 13 de noviembre y cuatro días después lo hará ante Albania en Tirana, en el estadio que albergará la final del Europeo sub 21 el próximo año, para el que España certificó su clasificación como líder de grupo el pasado mes de octubre.Con esta llamada, el seleccionador premia el crecimiento de un futbolista que se estrena este curso en Primera división, aunque tiene ya una gran bagaje en el primer equipo coruñés. Al igual que Yeremay Hernández, que estaba en la prelista de Luis de la Fuente para la absoluta, fue uno de los 'niños' formados en Abegondo que acudieron al rescate del equipo en Primera RFEF y han ido evolucionando al mismo tiempo.

Así, tras firmar 11 goles y 6 asistencias en sus dos temporadas en Segunda división, el extremo de Teo ha logrado asentarse en el once de Antonio Hidalgo en la máxima categoría, gracias a su versatilidad, lo que le ha permitido jugar ya en las dos bandas, también de carrilero. Una polivalencia que ha destacado en su comparecencia ante los medios el propio David Gordo, que ya lo tuvo a sus órdenes en la sub 16 hace un lustro.

David Gordo elogia su polivalencia: "Lo conozco desde que era un 'chiquitajo'"

"Ahora está jugando más y dando un nivel muy bueno. Además, se está adaptando a una posición que él nunca pensó que podría jugar. Porque si lo hablas con él, en la vida te diría que podría jugar de lateral. Pero lo está haciendo y haciendo muy bien. Entonces es otro más que se suma al proyecto, a la ilusión de ser campeones de Europa sub 21 y de ir a unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles", afirmó.

Además, el técnico madrileño aseguró que lo conoce "desde que era un 'chiquitajo'" y admitió que se "alegra mucho" de poder contar con un futbolista que ha sido siempre un habitual en las categorías inferiores de la 'Roja'. En total, acumula 37 encuentros entre las selecciones sub 15, sub 17, sub 18, sub 19 y sub 20, en los que ha anotado cinco goles.

Los números de David Mella en la 26/27

Ahora le llega el momento de dar otro paso y el próximo lunes quedará concentrado junto al resto de los 24 convocados, después de que esta campaña haya disputado seis encuentros, los cuatro últimos como titular, participando también en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, para un total de 334 minutos disputados en lo que va de curso.

Pero David Gordo espera que David Mella no sea el único joven talento que llame a su puerta en estos próximos meses. "Seguro que de aquí al Europeo y a los Juegos se sumarán más jugadores y nosotros encantados. Sobre todo porque son chicos que llevan siendo internacionales desde sub 16 o sub 17, lo que quiere decir que la Federación está haciendo un trabajo muy bueno en todas las categorías inferiores", sentenció.