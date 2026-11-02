El crecimiento de Yeremay tiene premio: en la prelista de la selección española

El canario va a más tras dejar atrás sus problemas de pubis y ha actuado como titular en las tres últimas jornadas, siendo uno de los más destacados en la visita del Deportivo de La Coruña al Atlético de Madrid

Después de otro movido mercado de verano, en el que no le faltaron ofertas, Yeremay Hernández va adquiriendo poco a poco su mejor forma, tras dejar atrás sus problemas de pubis. El atacante canario vuelve a ser pieza importante en el Deportivo de La Coruña en su estreno en Primera división para alegría de toda la parroquia blanquiazul, como demuestra el hecho de que haya sido titular en los tres últimos encuentros de LaLiga disputados tras el parón, con gol incluido en la derrota ante la Real Sociedad, descansado entre medias en Copa del Rey.

Es mucho lo que se espera de un jugador que ya en el pasado fue pretendido por clubes como el Como, el Nápoles o el Chelsea, por medio del Estrasburgo. Además, el Sporting de Portugal ha intentado su fichaje en más de una ocasión y el pasado agosto pareció estar cerca del Hull City. Incluso, desde Arabia Saudí trataron de llevárselo tanto el Al-Nassr como el Al-Ittihad a base de talonario. Pero el Deportivo siempre ha remitido a su cláusula de rescisión, que asciende a 140 millones de euros, o en su defecto a una cantidad muy elevada.

Otro paso adelante ante el Atlético de Madrid

A sus 23 años, por su parte, el grancanario se encuentra feliz en el conjunto coruñés, donde tiene contrato hasta 2030, más tres campañas opcionales. Mientras tanto, todos esperan que siga dado pasos al frente en su evolución, como está haciendo. Sin ir más lejos, la pasada jornada, ante el Atlético de Madrid, confirmó que va a más y volvió a ser uno de los más destacados del cuadro gallego. Así, firmó un 97% de acierto en los 29 pases que intentó y completó hasta cinco regates, más que ningún otro jugador de ambos equipos, incluyendo un vistoso sombrero sobre Giuliano Simeone.

En los planes de Luis de la Fuente

Por todo ello, Yeremay ha recibido el premio de estar en la prelista de Luis de la Fuente para el parón de noviembre, como ha informado Marca. El grancanario, que solo llegó a vestir en tres ocasiones la elástica nacional con la sub 21, ve de este modo más cerca su sueño de dar el salto a la absoluta, estando entre los candidatos a conformar la convocatoria definitiva de cara a los encuentros ante República Checa e Inglaterra, los días 12 y 15 del presente mes, con los que la 'Roja' cerrará la fase de grupos de la Nations League.

Los rivales de Yeremay

Se espera que haya novedades en la relación de citados por De la Fuente, que pierde por lesión a Eric García y Dani Olmo con respecto al anterior parón. Precisamente esta última baja, la del centrocampista del Barça, es la que abre una puerta a Yeremay. Aunque el deportivista, que también puede actuar como enganche, es utilizado por Antonio Hidalgo en banda izquierda, en el Metropolitano demostró que goza de libertad para aparecer por dentro y ampliar su radio de influencia.

Junto a Yeremay también figuran en la prelista otros aspirantes ofensivos como Moleiro, del Villarreal, o Pablo García, del Racing de Santander. Pero una de las opciones que cobra más fuerza es la del regreso de Pablo Barrios, sin olvidar a los béticos Fornals e Isco Alarcón. El viernes se saldrá de dudas, pero el hecho de que el joven talento del Deportivo ya se encuentre en los planes del seleccionador pone de relieve, sin duda, lo mucho que se espera de él.