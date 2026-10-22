El consejo de Valerón, mito del Deportivo, a Yeremay: "Me gusta más tirado a la izquierda, como me gustaba jugar a mí"

El ex futbolista blanquiazul sigue muy atento la evolución del también jugador canario, recuperado de sus molestias de pubis y cada vez más cerca de su mejor nivel en la temporada de su estreno en Primera división

Después de otro movido mercado de verano, en el que no le faltaron ofertas, Yeremay Hernández va adquiriendo poco a poco su mejor forma, tras dejar atrás sus problemas de pubis. El atacante canario vuelve a ser pieza importante en el Deportivo de La Coruña en su estreno en Primera división para alegría de toda la parroquia blanquiazul, como demuestra el hecho de que haya sido titular en los dos últimos encuentros disputados tras el parón, con gol incluido en la derrota ante la Real Sociedad.

Sin duda, una gran noticia de la que también celebra otro canario que marcó una época en Riazor, como Juan Carlos Valerón. "Cada día lo veo más intenso, más rápido, aguantando bien los partidos, es una alegría para todos que esté bien y que se encuentre cómodo en el campo”, señaló en Marca sobre la recuperación del que fuese canterano dela UD Las Palmas y el Real Madrid.

"Con mayor libertad más saldrá el talento”

Es mucho lo que se espera de un jugador que ya en el pasado fue pretendido por clubes como el Como, el Nápoles o el Chelsea, por medio del Estrasburgo. Además, el Sporting de Portugal ha intentado su fichaje en más de una ocasión y el pasado agosto pareció estar cerca del Hull City. Incluso, desde Arabia Saudí trataron de llevárselo tanto el Al-Nassr como el Al-Ittihad a base de talonario. Pero el Deportivo siempre ha remitido a su cláusula de rescisión, que asciende a 140 millones de euros, o en su defecto a una cantidad muy elevada.

A sus 23 años, por su parte, el grancanario se encuentra feliz en el conjunto coruñés, donde tiene contrato hasta 2030, más tres campañas opcionales, y para Valerón, solo necesita dar rienda suelta a su calidad para brillar, aconsejando a Antonio Hidalgo sobre dónde colocarlo. "A Yeremay lo veo bien en cualquier posición detrás del punta, a mí me gusta más tirado a la izquierda como me gustaba a mí jugar, pero creo que es productivo donde juegue, con mayor libertad más saldrá el talento”, explicó.

Confía en las opciones del Deportivo en el Metropolitano

El que fuese jugador deportivista durante 13 años, además, también se refirió al momento de su ex equipo, que suma cinco jornadas consecutivas sin vencer, y a sus posibilidades de dar la campanada este próximo sábado ante el Atlético de Madrid, cuya camiseta también defendió. “La visita al Metropolitano es un buen test para el Dépor, es cierto que llevan cinco partidos sin ganar pero por detalles no han sumado más puntos, el campo del Atleti aprieta mucho y será un partido para medir ese buen inicio de Liga”.

Sin camisetas de su etapa de jugador, pero con un estadio a su nombre

Echando la vista atrás, además, Valerón desveló que no guarda camisetas como recuerdo de una larga carrera que le llevó a jugar también en la UD Las Palmas y el Mallorca, además de la selección española, con la que disputó 46 partidos. "Lo que más me gustó de mi etapa en el fútbol es lo feliz que hacía a la gente porque me lo hacían llegar ese sentimiento, por la calle, en los estadios… era una alegría. Con el paso del tiempo me gustaría haber tenido ahora alguna camiseta especial, pero en el fondo me gustaba que la gente tuviese esas camisetas porque la hacían feliz y en mi caso estarían en un armario, prefería que otras personas fuesen felices con ellas”, comentó.

Actualmente, a sus 51 años, ejerce como entrenador en el Arguineguín, el equipo de su ciudad natal, jugando los partidos como local en un estadio municipal que pasará a llevar su nombre. “Para mí es una alegría increíble y un privilegio. Me gusta que la gente me recuerde por mis momentos en el fútbol”, sentenció.