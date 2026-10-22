Real Madrid y Betis hacen un favor y la plaza extra de Champions sería España: Real Sociedad, Sevilla, Alavés, Celta, Deportivo y Osasuna, implicados

Los triunfos de blancos y verdiblancos permiten a España asaltar la segunda posición en la carrera por dos plazas extra que otorga la UEFA para la máxima competición continental y que ya consiguió en las dos últimas temporadas

Esperábamos que LaLiga que Real Madrid y Real Betis salvaran la honra de los equipos españoles en esta tercera jornada de la Champions League y así fue. El conjunto de José Mourinho goleó al RB Leipzig y el de Manuel Pellegrini venció por la mínima al Feyenoord y ambos siguen invictos y con el plena de triunfos en las tres primeras jornadas.

Nueve puntos de nueve posibles para los blancos y los verdiblancos que son los únicos clubes españoles que pueden presumir de ello y dos de los cinco que hasta la fecha lo han conseguido junto a París Saint-Germain, Aston Villa y Liverpool.

Pero este inicio exitoso de Madrid y Betis ha venido de perlas a las aspiraciones de España en la carrera por las dos plazas extras de la Champions League para la próxima temporada, ya que estos dos últimos triunfos ha permitido a España asaltar la segunda plaza y adelantar a Portugal y sobre todo a Alemania, que junto a Inglaterra son los tres favoritos para hacerse con las dos plazas que otorga la UEFA.

Anoche España sumaba 500 puntos más en su casillero por lo solo los 143 de Alemania con las derrotas del RB Leipzig y el empate del Bayern de Múnich en el Arsenal, lo que le permite ahora ser segundo aunque por muy poco distancia. Concretamente España tiene 39 puntos más que Alemania, pero ambos han conseguido dejar atrás a posibles rivales como Turquía, Italia o Portugal. Inglaterra sigue destacada con más de 600 puntos de ventaja sobre España.

Sin embargo, en cuanto a porcentajes @FootRankings sigue dando más posibilidades a Alemania, ya que le otorga un 39% de opciones de hacerse con una de las dos plazas extras mientras que a España le da un 20%, exactamente lo mismo que a Italia. Inglaterra, con un 99% de posibilidades apunta a repetir por tercer año consecutivo.

Ahora mismo España tendría cinco equipos en Champions

Aunque todavía queda mucho por decidir, en estos momentos España tendría de nuevo a cinco equipo en Champions, lo que se traduciría en que la Real Sociedad, al ser quinta, ocuparía dicho puesto de privilegio. El Sevilla Fútbol Club, sexto clasificado, jugaría la Europa League y el Alavés, la Conference League, a falta de saber si la segunda plaza de Europa League se ganaría vía Copa del Rey o vía LaLiga.

Pese a todo, la lucha por los puestos europeos implicaría una batalla entre casi una decena de equipos en estos momentos, prácticamente como la temporada pasada donde la igualdad entre el sexto y el trigésimo era máxima. Ahora mismo, equipos como Deportivo, Osasuna, Levante, Villarreal, Athletic, Rayo o Getafe estaría en esas aspiraciones.

España, ganadora dos años consecutivos

La lucha por las plazas extra de la Champions League, que la UEFA concede a las dos federaciones con mejor rendimiento colectivo en Europa, ha dejado un reparto entre las principales ligas del continente en las últimas campañas.

Italia y Alemania fueron las federaciones beneficiadas para la temporada 2024/25, mientras que Inglaterra y España consiguieron las dos plazas adicionales para las ediciones de 2025/26 y 2026/27.

Estos puestos permiten que las ligas ganadoras cuenten con un representante adicional en la máxima competición continental. En España, el Villarreal se benefició de la plaza correspondiente a la temporada 2025/26, mientras que el Real Betis obtuvo ese billete para la edición 2026/27.

El sistema tiene en cuenta los resultados de todos los clubes de cada país en la Champions League, la Europa League y la Conference League. Por tanto, cada victoria, empate y ronda superada puede resultar determinante en una clasificación que se mantiene abierta hasta el final de la temporada europea.