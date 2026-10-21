Real Madrid 4-1 RB Leipzig: No falla en Champions antes del Clásico

Pleno del conjunto blanco en la máxima competición continental (tercera victoria en tres jornadas) ante un conjunto alemán que se topó al principio con Courtouis y acabó sucumbiendo ante la pegada madridista. Ahora sí, los cinco sentidos están puestos en el Barça

El Real Madrid, al que en nada le ha afectado el pataleo del Sevilla FC por la polémica arbitral de la pasada jornada en LaLiga, volvió a vencer en el Santiago Bernabéu, esta vez en la Champions, sin hacer un partido brillante. Pese a ello, venció con autoridad al RB Leipzig (4-1) para sumar 9 puntos de 9 posibles en la Fase Liga de la máxima competición continental. Casi un trámite antes de visitar a un FC Barcelona que viene de perder su primer partido de la temporada ante el PSG.

Con un ojo puesto en el Clásico del próximo domingo, Mourinho refrescó su once con varias sorpresas, como la entrada en el centro del campo de Camavinga y Bernardo Silva, dando descanso a Konate, Cucurella, Tochouaméni o Diomande. Con esos mimbres, salió el conjunto blanco pausado, sin prisas por volcar el campo hacia la meta rival, tocando con paciencia para no rifar el balón y evitar las rápidas transiciones del ofensivo cuadro alemán dirigido por Martín Demichelis, que ni mucho menos se metió atrás.

Muy al contrario, el RB Leipzig, sin ser suicida, también se animó a irse arriba desde el comienzo, dibujando un choque igualado en sus primeros compases, sin demasiado ritmo, ante la calma del público del Bernabéu. Así, el primer acercamiento a las áreas con cierto peligro llegó con un pase en largo sobre Romulo que Rüdiger desbarató con su presión sobre el delantero brasileño. También apareció Nusa para romper a Valverde, de nuevo lateral derecho, sin consecuencias. Pero la respuesta madridista llegó con un par de incursiones de Güler por la diestra que acabaron sin remates sobre el portal de Vandevoordt.

De las paradas salvadoras de Courtois al tanto afortunado de Bernardo Silva

Muy poco, en cualquier caso, para un Rea Madrid espeso, que veía correr el reloj sin convertirse en dominador de verdad, con Vinicius sin encarar a su par y recibiendo algunos pitos por parte de una grada que sin duda esperaba otra puesta en escena muy diferente. Y pudo ser mucho peor, pero Courtois se puso la capa de superhéroe para salvar a su equipo poco antes de la media hora, al sacar una prodigiosa mano abajo ante el disparo de Romulo.

Respondió, esta vez sí, Vinicius, que encaró y se sacó un disparo al que respondió el meta visitante con otro paradón. A falta de fútbol, parecía que solo un chispazo de calidad, como un disparo lejano de Bellingham que se marchó fuera, podía dar a los blancos un premio inmerecido que acabaron encontrando antes del descanso. Antes, Courtois volvió a ser protagonista con otro paradón ante Nkunku. Ahí está la diferencia, en las áreas. Y al Real Madrid le bastó con una acción afortunada para irse 1-0 al intermedio. Valverde la puso atrás, Güler disparó raso sin mucho veneno y Bernardo Silva estuvo atento para recoger el balón que se le coló entre las piernas a Vandevoordt y mandarla a placer a la red.

Otra puesta en escena tras el descanso y gol de Güler

Fue sintomático ver cómo Mourinho no celebraba en el banquillo el gol de los suyos, consciente quizás de que el juego no fue precisamente el mejor en la primera mitad, que acabó pese a todo con otro disparo lejano de Vinicius repelido por el meta visitante. Pero la salida tras el paso por vestuarios fue muy diferente. En apenas un minuto, Valverde hizo que el meta rival tuviera que lucirse. Y sin respiro, el 2-0. Bellingham puso el centro, Mbappé la dejó de cabeza en el segundo palo y Güler apareció para remachar en boca de gol.

Locura final: tres goles en cuatro minutos

Quedaba casi todo el segundo tiempo, pero la capacidad de reacción del RB Leipzig brilló por su ausencia. Apenas un disparo alto de Nusa y otro centrado de Finkgräfe mientras el Real Madrid dejaba pasar los minutos sin apuntillar. Hasta que Mbappé se quiso sumar a la fiesta con un golazo y dio paso a unos locos minutos finales. Acto seguido, Gomis recortaba distancias en una contra. Pero solo dos minutos después, Diomande redondeaba la fiesta con un bello tanto, sin dejar caer un pase de Brahim que embocó a la escuadra. Ahora, al Camp Nou.

Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Cucurella 69'); Bernardo Silva, Camavinga; Arda Güler (Brahim 77'), Bellingham (Endrick 88'), Vinicius (Diomande 69') y Mbappé (Carlo Espí 88').

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum (Gomis 72'); Gruda (Maksimovic 63'), Seiwald, Nkunku (Baumgartner 77'), El Aynaoui (Reitz 63'), Nusa (Finkgräfe 72') y Romulo.

Árbitro: István Kovács (Rumanía) Amonestó al local Carreras y al visitante Reitz.

Goles: 1-0 (44') Bernardo Silva; 2-0 (52') Arda Güler; 3-0 (83') Mbappé; 3-1 (85') Gomis; 4-1 (87') Diomande.

Incidencias: Encuentro de la 3ª jornada de la Fase Liga de la Champions disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.