Tebas se defiende por la polémica con el Real Madrid: "Yo no he tratado a nadie de nazi"

Javier Tebas rompe su silencio sobre la polémica con el Real Madrid y niega haber calificado de nazi a nadie. El presidente de LaLiga defiende que sus palabras se referían a una estrategia de comunicación y cuestiona una posible sanción del CSD. Además, confiesa su Balón de Oro

Javier Tebas vuelve a pronunciarse sobre la polémica que le enfrenta al Real Madrid por sus declaraciones acerca de la estrategia de comunicación del club blanco. El presidente de LaLiga ha abordado la controversia en una entrevista concedida al diario francés L'Équipe, en la que ha negado haber calificado de nazi a ninguna persona y ha defendido que sus palabras iban dirigidas a una forma de comunicar. Además, se ha referido a la posible sanción del Consejo Superior de Deportes (CSD), que considera difícil de justificar.

"No he tratado a nadie de nazi, por supuesto. Hablaba de una estrategia de comunicación", afirmó el dirigente, que cuestionó los motivos por los que se le están pidiendo explicaciones por sus manifestaciones. En su defensa, Tebas argumentó que este tipo de comparaciones también se han utilizado en el debate público por parte de políticos españoles y de otros países. La controversia gira en torno a sus referencias a la Alemania nazi al analizar la comunicación del Real Madrid, unas palabras que han provocado una nueva confrontación entre el presidente de la patronal y la entidad madridista. Tebas insiste en que su intención no era señalar personalmente a nadie, sino describir una determinada manera de transmitir mensajes y construir un discurso público.

Tebas cuestiona una posible sanción del CSD

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue su valoración sobre las posibles consecuencias disciplinarias de sus declaraciones. El presidente de LaLiga considera que una eventual sanción sería difícil de entender y llegó a calificarla de inaudita. "Me parecería inaudito. Sería inaudito, pero creo que ser apartado de mi puesto es imposible", aseguró Tebas al referirse a la posibilidad de perder su cargo como consecuencia de esta polémica.

El dirigente diferenció entre el contenido de sus palabras y la manera en la que decidió expresarlas. A su juicio, el debate debe centrarse en si resulta apropiado utilizar ese tipo de referencias para describir una estrategia de comunicación, y no en atribuirle una acusación personal que niega haber realizado. "La cuestión de si esta comunicación es apropiada o no, eso es lo que se puede debatir. Por mi parte, la empleo únicamente para describir la forma de comunicación", explicó en L'Équipe.

Sus declaraciones llegan en un contexto de tensión con el Real Madrid, con el que mantiene discrepancias recurrentes en torno a cuestiones institucionales y a la manera en la que el club blanco expresa sus críticas. El nuevo episodio vuelve a situar en el centro del debate la relación entre Tebas y la entidad presidida por Florentino Pérez.

Mbappé, entre los favoritos de Tebas para el Balón de Oro

Al margen de la polémica institucional, el presidente de LaLiga también habló sobre la próxima carrera por el Balón de Oro y señaló a Kylian Mbappé como uno de los candidatos con opciones de hacerse con el galardón.

Tebas reconoció que le gustaría que Rodri repitiese el éxito conseguido en la edición anterior, aunque no vería con malos ojos una victoria del delantero francés del Real Madrid. "Me gustaría que Rodri repitiera la hazaña, pero si Kylian lo gana, no me molestaría. Está muy reñido", comentó.

El máximo responsable de LaLiga fue más allá y defendió los méritos del atacante madridista, al que considera una de las grandes estrellas del fútbol mundial. "Si Mbappé lo gana, no me sorprendería. Creo que sería un título merecido. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Es una estrella mundial, un jugador inmenso que aporta mucho a su equipo y a la liga en general", concluyó.

De esta manera, Tebas aprovechó su intervención en el medio francés para abordar tanto la controversia con el Real Madrid como la actualidad futbolística, aunque el foco principal continúa puesto en sus palabras sobre la estrategia comunicativa del club blanco y en las posibles repercusiones que puedan tener.