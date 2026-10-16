Durísimo comunicado del Real Madrid exigiendo la dimisión inmediata de Javier Tebas

El club blanco responde con contundencia a las palabras del presidente de LaLiga, que comparó los métodos de la televisión oficial del club con los mecanismos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels durante el régimen nazi, y vuelve a focalizarse en el 'caso Negreira' y la necesidad de regenerar el fútbol español

El enfrentamiento entre el Real Madrid y Javier Tebas suma un nuevo y turbio episodio. La entidad presidida por Florentino Pérez ha publicado un contundente comunicado en respuesta a las manifestaciones del máximo dirigente de LaLiga, al que acusa de mantener una actitud reiterada de hostilidad hacia el club, su presidente y sus medios de comunicación. La reacción madridista va más allá de una protesta por las palabras pronunciadas este viernes y termina con una petición inequívoca: la dimisión inmediata de Tebas tanto al frente de LaLiga como en su cargo de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El origen de la polémica está en el mensaje difundido por Tebas en redes sociales, donde criticó la línea editorial de Real Madrid TV y comparó su manera de actuar con los métodos de propaganda del ministro nazi Joseph Goebbels. Una afirmación que ha provocado una respuesta institucional de máxima dureza por parte del conjunto madridista.

El Real Madrid califica de intolerables las palabras de Tebas

El comunicado comienza expresando el rechazo absoluto del club a la comparación realizada por el presidente de LaLiga. El Real Madrid considera que sus declaraciones son incompatibles con la responsabilidad institucional que desempeña y censura que haya recurrido a una referencia histórica de semejante gravedad para atacar a la entidad. "Considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión", señala el texto.

La entidad tampoco considera suficiente la aclaración de Tebas, que había precisado que no estaba hablando de la ideología nazi, sino de sus mecanismos propagandísticos. Para el Real Madrid, esa puntualización no cambia el alcance de sus palabras. "La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones", añade el comunicado.

El caso Negreira vuelve a centrar el enfrentamiento

Más allá de la controversia por las declaraciones sobre Real Madrid TV, el club aprovecha su comunicado para volver a situar el 'caso Negreira' en el centro de toda la disputa. La entidad considera que las palabras de Tebas forman parte de una sucesión de ataques contra el Real Madrid y cuestiona que el dirigente de LaLiga utilice informaciones u opiniones de terceros para desacreditarlo. "Estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación", denuncia.

En esa misma línea, el club califica de inadmisible que se le atribuyan actuaciones ajenas y considera especialmente grave que las manifestaciones del presidente de LaLiga sirvan para poner en cuestión sus iniciativas relacionadas con la investigación de los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El Real Madrid recuerda que ha acudido directamente a la UEFA para reclamar que se esclarezcan los hechos. Según expone en el comunicado, esa decisión responde a la falta de una respuesta que considera adecuada por parte de las instituciones en las que Tebas ocupa puestos de responsabilidad. "Nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones", sostiene.

Exige cambios en el sistema arbitral y en las estructuras federativas

El comunicado también recupera una de las principales reivindicaciones institucionales del Real Madrid: la renovación del sistema arbitral y de los organismos federativos. El club considera que el esclarecimiento del caso Negreira debe ir acompañado de cambios en las estructuras de gobierno, supervisión y disciplina del fútbol español. "El Real Madrid exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa", afirma.

La entidad vuelve así a cuestionar la respuesta institucional al caso y reprocha a Tebas que centre sus esfuerzos en criticar al Real Madrid en lugar de impulsar, desde sus cargos, las medidas que considera necesarias para recuperar la confianza en las competiciones.

El Real Madrid ya exige la dimisión inmediata de Javier Tebas

La parte final del comunicado eleva todavía más el tono. El club acusa al dirigente de actuar sin la neutralidad y la imparcialidad que, a su juicio, exigen sus responsabilidades, y asegura que sus declaraciones perjudican al fútbol español. "La conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales", sostiene la entidad madridista, que califica sus ataques como "una auténtica lacra para el fútbol español".

El Real Madrid concluye que los comportamientos del presidente de LaLiga resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea comprometida con los principios de respeto, neutralidad e integridad. Por ello, considera que Tebas ha quedado institucionalmente descalificado para continuar en sus puestos.

La petición final no deja margen a interpretaciones: el club blanco exige "su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española.

Tebas no se muerde la lengua y desvela supuestas amenazas

Tebas no ha tardado en responder al comunicado del Real Madrid a través de otro extenso mensaje en redes sociales, donde asegura que ha perdido la cuenta de las veces que los dirigentes madridistas han intentado apartarlo de su cargo.

"He perdido la cuenta de las veces que, en trece años, los dirigentes del Real Madrid han pedido mi dimisión o intentado inhabilitarme", afirma, antes de volver a cargar contra la postura del club blanco en el 'caso Negreira' y cuestionar su actuación durante los últimos años.

Además, Tebas ha desvelado supuestas amenazas relacionadas con su enfrentamiento con la entidad madridista. "También recuerdo aquello de 'te pondré en contra a toda la afición del Real Madrid y no podrás ir por la calle'".

El dirigente también acusa al Real Madrid de buscar la destrucción de la competición nacional y defiende la actuación de LaLiga en el caso Negreira. "LaLiga actuó desde el primer momento", sostiene, antes de cuestionar la postura de Florentino Pérez y preguntarse por qué ha aumentado la confrontación en los últimos tiempos.

Tebas, que defiende su independencia al frente de la patronal, considera que el club blanco confunde esa neutralidad con la obligación de permanecer en silencio ante sus críticas. "Todo esto tiene un nombre: intimidación. Envolverla en un comunicado oficial no la convierte en regeneración", sentencia.