Tebas estalla y señala a Florentino Pérez: "Dirige una orquesta de 'portacoces' y el Real Madrid TV lleva la voz cantante"

Javier Tebas vuelve a cargar contra el Real Madrid con un duro mensaje en redes sociales. El presidente de LaLiga critica a dos periodistas de El Debate, señala a Real Madrid TV por su discurso sobre los arbitrajes y exige que se publiquen todas las peticiones del club blanco sobre los horarios y sus resoluciones

Javier Tebas ha vuelto a situarse en el centro de la polémica con un nuevo mensaje dirigido al Real Madrid. El presidente de LaLiga ha respondido a las informaciones publicadas por El Debate sobre las quejas del club blanco por los horarios de la competición, especialmente por el partido ante el Valencia previsto para el 7 de noviembre. Su publicación también aborda el caso Negreira y las críticas del conjunto madridista a los arbitrajes, en un escrito en el que carga contra la estrategia comunicativa de la entidad y contra el tratamiento de estas cuestiones en su televisión oficial.

El dirigente no se ha limitado a cuestionar el contenido de las informaciones. También ha señalado directamente a Tomás González-Martín y Jesús Urdiola, los periodistas que firman las noticias, y ha acusado especialmente al primero de reproducir el discurso del club blanco. "Cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid", comienza escribiendo. Se dirige de forma más contundente a González-Martín: "Te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas". El presidente de LaLiga cuestiona que las informaciones recurran con frecuencia a fuentes del club sin mantener, a su juicio, suficiente distancia respecto a los mensajes que estas pretenden trasladar. "Pareces un lorito, pero con teclado", sentencia.

Tebas denuncia presiones a los medios de comunicación

El presidente de LaLiga continúa su mensaje aclarando que el alto ejecutivo del Real Madrid al que hace referencia no es la misma persona que, según denuncia, contacta con las redacciones para pedir el cese de periodistas o presionar para que se aparte a determinados directivos de empresas. "Son personas distintas. Y esas llamadas y esas presiones no son una historia del pasado. Son presente. Muy presente", asegura Tebas, que vuelve a cargar contra la dirección del club blanco y el papel que atribuye a su televisión oficial en la difusión de sus reivindicaciones.

"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos", afirma. El dirigente considera que esta estrategia se basa en insistir en determinados mensajes y construir una imagen de enfrentamiento permanente. Para ilustrar su argumento, establece una comparación con las técnicas de propaganda utilizadas por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, aunque puntualiza expresamente el alcance de sus palabras. "Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato", escribe. Y añade una aclaración: "La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista".

Tebas vuelve entonces a señalar a Real Madrid TV, a la que considera una pieza central de esa estrategia, y cuestiona el enfoque de sus análisis futbolísticos."¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion", plantea.

El caso Negreira, en el centro de las críticas

El presidente de LaLiga también introduce el caso Negreira en su argumentación. A su juicio, las críticas del Real Madrid a las decisiones arbitrales recurren a este asunto como explicación habitual cuando una resolución no satisface al club. "Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste", sostiene.

En esa misma línea, Tebas critica que, desde su perspectiva, las sospechas se presenten como si fueran conclusiones demostradas. "La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido", añade. Sus palabras se enmarcan en un nuevo episodio de la disputa pública entre LaLiga y el Real Madrid, con el arbitraje, las informaciones periodísticas y la organización del calendario como principales focos de confrontación.

Tebas exige transparencia con los horarios del Real Madrid

La parte final del mensaje se centra en las reclamaciones del conjunto blanco por la programación de sus encuentros. Tebas sostiene que las informaciones sobre los horarios seleccionan los aspectos que favorecen el relato de un supuesto perjuicio, pero dejan fuera datos que permitirían conocer el historial completo de solicitudes del club. "Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo. Pues hablemos de horarios, Tomás", escribe antes de reclamar que se publiquen todas las peticiones realizadas por el Real Madrid para modificar los días y las horas de sus partidos.

"Que ese alto ejecutivo que alimenta a los portaCOCES explique cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido. En este tema va el primero de la clasificación. Las aceptadas también. Que no cuente únicamente la que le interesa para construir la polémica de turno", exige. La referencia llega después de las quejas relacionadas con el horario del partido ante el Valencia, previsto para el 7 de noviembre. Tebas defiende que, para valorar si existe un trato desfavorable hacia el Real Madrid, es necesario conocer tanto las solicitudes que se han rechazado como las que sí han recibido luz verde.

El presidente de LaLiga también reclama que se incluyan las peticiones relacionadas con la organización del calendario para facilitar los eventos que permite la denominada "super licencia" del Santiago Bernabéu. "Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria", afirma. Por ello, pide que se publique un balance que recoja "qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos".

"Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid"

Tebas insiste en que la elaboración de los horarios no afecta únicamente al equipo que presenta una reclamación. También repercute en los rivales, en el resto de los clubes, en los aficionados y en los compromisos audiovisuales de la competición. "Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución", subraya.

El máximo responsable de LaLiga defiende así la capacidad de la organización para establecer el calendario y considera que los desacuerdos con determinadas decisiones no deben interpretarse automáticamente como una prueba de que el club blanco recibe un trato perjudicial. "LaLiga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido", concluye en este apartado.

Para cerrar su publicación, Tebas vuelve a dirigirse directamente a Tomás González-Martín y le invita a trasladar preguntas concretas a sus fuentes sobre las peticiones del Real Madrid. También lanza un desafío a la televisión oficial de la entidad blanca para que dedique un programa a repasar las solicitudes presentadas y las respuestas recibidas. "Tomás, ahí tienes preguntas concretas para tus fuentes. Y Real Madrid TV tiene material para un programa: las solicitudes del club y las respuestas que ha recibido. Veremos si dedican a ese historial el mismo entusiasmo que a los vídeos de agravios", escribe. El presidente de LaLiga termina con una nueva crítica a la difusión de ese discurso entre distintos medios: "Después, los demás portaCOCES amplifican el mensaje. Real Madrid TV pone las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación".