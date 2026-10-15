Así queda la clasificación de la Euroliga tras la derrota del Valencia Basket y el triunfo del Real Madrid

El Maccabi se impuso por solo dos puntos y los blancos se impusieron con claridad por 111 a 92 al Asvel Basket

La jornada de este jueves en la Euroliga tuvo una de cal y otra de arena para los equipos españoles. Este jueves, el Valencia Basket recibió en su cancha al Maccabi. Los de Tel Aviv llegaban a Valencia ocupando la parte media baja de la Euroliga pero sin complejos y en un encuentro ajustado, terminaron llevándose la victoria por solo tres puntos de ventaja. El Valencia Basket sumó su segunda derrota consecutiva para confirmar que no está pasando por un buen momento en la competición.

Por otro lado el Real Madrid sumó su tercera victoria consecutiva después de las cosechadas ante Partizán y Olimpia Milano. Este jueves su víctima fue el Asvel Basket francés. El Valencia Basket no pierde su posición entre los seis primeros y el Real Madrid se mete en la décima posición.

Valencia Basket 88 - 91 Macabbi Tel Aviv

El Valencia Basket pagó un alto pero justo precio este jueves por la falta de dureza que exhibió durante todo el encuentro que le enfrentó al Maccabi Tel Aviv, al que le dejó el camino libre para sumar su primera victoria como visitante de la temporada en la Euroliga. La energía que aportaron desde el banquillo el argentino Gonzalo Corbarlán y Álvaro Cárdenas permitió al Valencia Basket engancharse al partido pero ninguno de los dos es ahora mismo desequilibrante por calidad ofensiva en la competición y su buena aportación no bastó para rescatar a un equipo que cierra la semana de doble jornada con otras tantas derrotas.

Un triple de Colson tras una buena circulación puso por arriba al Maccabi y otro más de Clark puso contra las cuerdas al Valencia. Un triple de Armori Brooks apretó el marcador y un robo dejó a los locales con el balón y tres abajo a falta de 17 segundos Taylor falló el triple que podía haber mandado el partido a la prórroga. Cárdenas volvió a robar a falta de cuatro segundos pero esta vez fue Brooks el que lo falló.

Real Madrid 111 - 92 Asvel Basket

El Real Madrid, liderado por el base dominicano Andrés Feliz, quien logró su mejor actuación individual en la Euroliga (26 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 30 dígitos de valoración), superando la que había firmado en Milán solo dos días antes, doblegó al LDLC ASVEL Villeurbanne (111-92) para seguir con su escalada en la máxima competición europea. Extinta ya la presión de obtener la primera victoria fuera de casa con la cosechada el martes en tierras transalpinas, el cuadro blanco tenía ante sí la opción de igualar su balance de victorias-derrotas en lo que va de curso en el torneo, dejando atrás el preocupante 0-3 con el que empezó.

Clasificación de la Euroliga después de la jornada 6 con Real Madrid y Valencia Basket

A falta de que Panathinaikos y Olympiacos disputen sus encuentros de esta sexta jornada, al igual que el Estrella Roja, los griegos son líderes seguidos por Fenerbahçe, Olympiacos y Valencia Basket. El Real Madrid sigue vivo entre los 10 primeros clasificados y cierran la tabla, Baskonia, con solo un triunfo y Olimpia Milano.