El Real Madrid aprende a ganar fuera y el Barça, a sufrir, pero Valencia Basket y Baskonia estropean lo que iba para gran jornada de Euroliga

Primera victoria del equipo merengue a domicilio, ante un débil Armani Milán; el Barça logró salvar in extremis el triunfo en casa con un triple de Robinson en el último minuto

El Real Madrid ya sabe lo que es ganar fuera de casa en Euroliga y, además, lo ha hecho de forma convincente, demostrando que lo ofrecido en los dos últimos partidos ante Partizan y Manresa, no era un espejismo.

El equipo de Pedro Martínez iba a liderar lo que iba a ser una jornada 5 de la Euroliga 2026-2027 gloriosa del baloncesto español, pero al final los equipos españoles se quedaron a medias... y gracias.

El Barça salvó in extremis el triunfo gracias a un triple de Robinson en el último segundo, pero el Valencia Basket, que llegó a ir dominando con mucha claridad su duelo ante Olympiacos, se dejó igualar en los últimos minutos y perdió en la prórroga. El Baskonia, que empezó muy fuerte ante el Dubai Basketball, sí parecía ser el único que pinchara. No fue el único, pero no puedo evitar la derrota en el Buesa Arena.

Olimpia Milán 89-98 Real Madrid

Se esperaba mucho esta victoria y al fin llegó. El Real Madrid logró su primer triunfo a domicilio en la Euroliga tras imponerse con solidez al Armani Olimpia Milán en el Mediolanum Forum, impulsado por una magnífica actuación individual del base dominicano Andrés Feliz.

El conjunto italiano llevó la iniciativa en un primer cuarto muy disputado, pero la irrupción de la segunda unidad blanca desatascó el choque en el segundo parcial. Un contundente 0-14 para los blancos en ese periodo rompió el encuentro y permitió a los de Pedro Martínez marcharse al descanso con trece puntos de ventaja, una renta que se amplió hasta los 21 tras la reanudación.

Feliz firmó su mejor partido en la competición europea (15 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 24 de valoración), además de ofrecer una intensa defensa. Pese al conato de reacción local en el inicio del último periodo liderado por Mathews y Bolmaro, el Real Madrid mantuvo la calma desde el perímetro y supo gestionar la presión para amarrar una victoria holgada.

Barça 90-87 Maccabi Tel Aviv

El Barça, por su parte, sufrió más de lo previsto para superar en casa a uno de los peores equipos de la Euroliga, que estuvo a un paso de darles el mismo disgusto que les dio la semana pasada el Zalgiris en el Palau.

Un milagroso triple de Justin Robinson a falta de 1.6 segundos para el final dio la victoria al conjunto de Sekulic. Aunque éste fue el héroe, el mejor fue Kevin Punter (19 puntos), que lideró el ataque catalán en un choque marcado por la constante igualdad.

Pese a dominar fases del encuentro, el Barça acusó la irregularidad defensiva y el desacierto exterior frente a un Maccabi impulsado por el acierto de Yam Madar (22 puntos) y un inspiradísimo 50% en triples durante la primera mitad.

En el último cuarto, las ventajas locales de la mano de Punter y Gibson se esfumaron tras varios errores en la gestión de los minutos finales. Gabriel Lundberg igualó la contienda desde los tiros libres a 19 segundos del final, dejando la última posesión para el Barça. Se la jugó Robinson y no perdonó desde la larga distancia para sellar el triunfo culé.

Baskonia 79-93 Dubai Basketball

En Vitoria, el Dubai asaltó el Buesa Arena impulsado por una seria y física segunda mitad, contra la que no pudo competir el mermado conjunto de Galbiati. El equipo dirigido por Xavi Pascual impuso su superioridad en la pintura, donde había dos ex del Baskonia (Diakité y Shengelia) para sellar su primera victoria como visitante de la temporada.

El choque arrancó con dominio local gracias a un inicio arrollador de Tadas Sedekerskis (14-2). Sin embargo, el cuadro visitante reaccionó tras ajustar su defensa y dominar el rebote con Mfiondu Kabengele y Flip Petrusev, equilibró el duelo y logró irse al descanso con una mínima ventaja (43-44).

Tras el paso por vestuarios, el Baskonia acusó un importante atasco ofensivo. Aunque Chris Duarte intentó liderar la réplica vitoriana, la solidez de Elie Okobo y Dwayne Bacon mantuvo al equipo emiratí por delante. Un demoledor parcial de 0-8 en los primeros minutos del último cuarto terminó de romper el encuentro, permitiendo al Dubai controlar el ritmo hasta el pitido final.

Valencia Basket 97-102 Olympiacos

En el partido que cerró la jornada del martes, el Valencia Basket sufrió su primera derrota en la Euroliga tras caer en la prórroga frente al Olympiacos, que firmó una espectacular remontada liderada por Evan Fournier y culminada por el extaronja Jean Montero, máximo anotador del encuentro.

El conjunto de Xavi Albert arrolló a los helenos en una brillante primera parte, apoyándose en el rebote ofensivo, la aportación de Nikola Mirotic y un triple sobre la bocina de TJ Shorts que fijó la máxima ventaja al descanso (59-34). Sin embargo, el vigente campeón despertó en la reanudación de la mano de Fournier para recortar distancias paulatinamente.

Pese a ello, la ventaja valenciana era consistente en el inicio del último cuarto. Sin embargo, en un desenlace agónico, Montero asumió los galones para consumar la remontada del Olympiacos. El 'sustituto' de Montero en el Valencia Basket, TJ Shorts, forzó el tiempo extra a falta de seis segundos.

Pero, en el tiempo añadido, el cuadro griego tiró de jerarquía y el propio Jean Montero, recibido con honores en la que fue su casa, acabó erigiéndose en el verdugo de su exequipo en unos últimos minutos demoledores.